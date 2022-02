Embaixadores da UE em Brasília comemoram voto do Brasil em NY

Comitiva de 30 representantes diplomáticos do bloco esteve hoje no Itamaraty para cobrar condenação clara à Rússia

Foi recebido com satisfação e teve sabor de vitória o voto do Brasil hoje em Nova York, com uma clara inflexão contrária à invasão russa na Ucrânia. Era exatamente este o objetivo da diligência de mais de 30 embaixadores e membros do corpo diplomático dos países da União Europeia na tarde desta sexta no Itamaraty.

O grupo foi recebido pelo embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, Secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, e não pelo chanceler Carlos França. Encontro foi protocolar, mas os diplomatas europeus foram firmes: esperavam uma condenação clara do governo brasileiro à iniciativa bélica da Rússia na Ucrânia.

Convocados pelo chefe da delegação da União Européia no Brasil, Ignácio Ibanez, os embaixadores cobraram “uma atitude coerente e responsável” da parte da diplomacia brasileira e ouviram de Carvalho Neto uma mensagem tranquilizadora. O compromisso do país seria com o respeito à soberania das nações e com a paz. O voto do Brasil em Nova York confirmou a promessa e tranquilizou os integrantes da comitiva.

Fonte: Correio Do Povo