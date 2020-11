EM VISITA AO FRIGORÍFICO AMAZONAS, HERIVANEO SEIXAS COMEMOROU O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CARNE ORIUNDA DO MUNICÍPIO.

Com um abate diário de 220 bois, o Frigorífico Amazonas está conquistando os consumidores de Manaus, que podem ter em suas mesas a melhora carne do mercado manauara. Hoje toda a produção oriunda daqui do Frigorífico de Humaitá, chega muito mais fresca e mais saborosa em nossa capital.

O aumento no consumo já anima o setor produtivo de nossa região, fortalecendo nossa cadeia produtiva em pecuária aqui no sul do estado. Herivano Seixas esteve nesta manhã (03), parabenizando o empenho produtivo de todos, a convite dos proprietários.

A geração de empregos diretos, aumentarão ainda mais nos próximos dias, onde a produção irá aumentar gradativamente com o encurtamento do transporte da produção que deixara de ir a Porto Velho para embarcar até Manaus, passando a fazer este embarque aqui mesmo em nossa cidade, no Porto do Pindoba.

”Estou feliz em estar aqui hoje, junto com um dos proprietários para comemorar está ótima notícia do aumento produtivo da carne que hoje é produzida aqui, neste empreendimento que hoje funciona dando oportunidade de trabalhado para mais de 120 famílias de nosso município. Os senhores fazem parte da história inicial desta grande empresa que irá aumentar ainda mais a geração de empregos, com o aumento produtivo!” Destacou o gestor humaitaense.

O Frigorífico Amazonas prepara uma nova etapa produtiva para os meses de novembro, dezembro e janeiro, confirmou o proprietário.