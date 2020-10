Em visita a Pauini, governador Wilson Lima realiza investimentos no setor primário

Em passagem por Pauini nesta sexta-feira (23/10), o governador do Estado, Wilson Lima, anunciou uma série de medidas que irão fomentar o setor primário no município, distante 924 quilômetros de Manaus. Dentre as ações realizadas estão o anúncio de recursos para compra da agricultura familiar, a entrega de kits para a comunidade e a entrega de cartões do produtor rural.

As iniciativas estão sendo implementadas por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), via Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

“Nós estamos vindo aqui no município de Pauini para fazer algumas entregas através da Afeam, que é nossa agência de fomento, para pescadores, para pessoas da agricultura familiar, que conseguiram esse empréstimo para poder aumentar as suas atividades”, disse o governador.

No município situado na calha do Purus, o governador Wilson Lima realizou o chamamento dos aprovados no concurso do Idam para atuar no município e anunciou que executará o pagamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no valor total de R$ 116.999,00. O recurso garantirá a venda de produtos cultivados por produtores rurais da região, trazendo melhorias econômicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Preciso dizer que o PAA é um programa assim completo. Ele contribui com a segurança alimentar, ele contribui com a melhoria da qualidade de vida do agricultor e ele ainda influencia diretamente na economia do município. Hoje, nesse ano, o PAA contemplou 18 agricultores daqui do município, e cada agricultor tem um limite de R$ 6.500 para vender em produtos, ou seja, é mais ou menos mais de R$ 100 mil que vai ser fomentado aqui no município”, explica a gerente do Idam em Pauini, Simone Andrade.

O governador Wilson Lima ainda anunciou a entrega de três kits Casa da Farinha. Os kits são compostos por motor 5CV, balança mecânica, cevador, prensa manual, bomba d’água, tacho 58” e tacho 75”. São equipamentos para apoiar a produção tradicional de farinha de mandioca no Amazonas.

Também foi realizado o anúncio, por meio da ADS, da doação de um Kit Feira no valor de R$ 40.907,00 para o município, contendo duas tendas, dois expositores, 50 mesas, 50 cadeiras, 50 coletes, 50 bonés e uma faixa. O kit deve ser entregue no próximo mês e representa mais oportunidades para os produtores comercializarem suas safras.

FOTOS: Diego Peres/Secom