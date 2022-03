Em três anos, Cetam já alcançou 355 mil estudantes; 200 mil vagas são esperadas ainda para 2022

Meta da instituição é expandir, e já está prevista a inauguração de uma unidade em Benjamin Constant

Quando decidiu se qualificar em estética, Mayara Alves, de 29 anos, já sonhava em se tornar uma empreendedora. Mas, o sonho só virou realidade depois de se formar no curso gratuito oferecido pelo Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A oportunidade a levou a abrir uma clínica de estética e conquistar uma independência financeira.

“Meu sonho sempre foi ter um negócio próprio, fazer meus horários e ser dona da minha vida. Então, eu busquei dentro da estética essa possibilidade. O curso do Cetam abriu portas para tudo que eu tenho hoje. Eu tenho independência financeira e independência de horários”.

Assim como a Mayara, outros 355 mil estudantes já foram beneficiados pelo Cetam entre 2019 e 2021. Em 2022, o centro de educação já ofertou 17 mil vagas de qualificação profissional, divididas entre a capital e interior do Amazonas.

O ano letivo iniciou na terça-feira (15/03) e, de acordo com o diretor-presidente do Centro de Educação, o professor José Augusto de Melo Neto, o plano para 2022 é ofertar mais vagas.

“Uma das determinações do governador Wilson Lima é a ampliação das ofertas de vagas em todos os municípios. Para fazer isso nós investimos em infraestrutura e renovamos o catálogo de cursos. Até o final do ano, a expectativa é que 200 mil pessoas sejam atendidas em cursos profissionais de forma pública e gratuita pelo Governo do Estado”, afirmou.

Com 500 cursos no catálogo, a instituição é referência na região Norte por possibilitar uma imersão nas áreas de atuação e qualificar os alunos para o mercado de trabalho. A esteticista Mayara conta que isso a ajudou a compreender muito mais a profissão que escolheu.

“O conhecimento que eu tive no Cetam me mudou completamente. Através desse curso eu consegui entender a importância do meu trabalho. Eu entendi muito mais o que é de fato ser uma esteticista”, completou.

Planejamento – Pensar no futuro e crescer na profissão são comuns a muitos alunos da instituição. É o caso da estudante de 18 anos, Sarah Mereles, que divide a sala de aula do curso de Design de Interiores com a mãe. Juntas, elas se apoiam e fazem planos futuros de um empreendimento.

“Sempre tive minha mãe como um espelho, e fazer o curso com ela é uma maravilha para mim. É um sonho nosso abrir uma firma e fazer nosso trabalho da melhor forma possível. O Cetam trouxe para a gente os melhores profissionais, e isso abriu muito nosso olhar sobre o que é trabalhar nessa área”, assinala.

Para o professor José Augusto, a filosofia do Cetam confirma essa realidade dos alunos, que buscam na instituição uma fonte de oportunidade de saírem cada vez mais capacitados.

“O que o Governo do Estado oferece através do Cetam é a oportunidade de as pessoas mudarem de vida. Nós conseguimos ter esse retorno dos alunos porque a finalidade do Cetam é exatamente de gerar trabalho, emprego e renda para a população”, afirma o diretor-presidente.

Expansão – Em abril deste ano, o Cetam deve inaugurar uma nova unidade no município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus). A ação faz parte das metas previstas para 2022 e da expansão de ofertas de cursos de qualificação para o interior do estado.

“É uma escola que estava em obra há nove anos, e no governo Wilson Lima ela finalmente vai ser entregue para a população. Vamos poder oferecer, em parceria com outras secretarias, educação profissional voltada para o setor primário e gerar emprego nesta região”, antecipa José Augusto.

Números – Mesmo com a pandemia da Covid-19, a instituição conseguiu driblar as dificuldades e voltou a retomar a alta oferta de cursos. Em 2020, o centro de educação disponibilizou cerca de 55 mil vagas para a modalidade de educação a distância (EaD).

Em 2021, esse número dobrou, e o Cetam conseguiu atingir mais de 170 mil estudantes, retomando o crescimento de 2019.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom