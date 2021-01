Em solenidade com Ministro da Saúde, Wilson Lima reforça união dos três poderes para o enfrentamento da Covid-19 no estado

Em solenidade com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta segunda-feira (11/01), o governador Wilson Lima reafirmou que o apoio dos governos Federal e Municipal é fundamental nas ações de enfrentamento da Covid-19 na rede de saúde voltada para a atenção básica e de média e alta complexidade no estado. Wilson Lima enfatizou também a continuidade dos repasses, por parte da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI).

“O que nós estamos enfrentando é algo inimaginável para qualquer cidadão, é por isso que a gente precisa da ajuda de todos, é preciso que tenhamos esse andamento que estamos tendo com o Governo Federal e com a Prefeitura de Manaus. O Governo Federal não tem medido esforços para nos ajudar, com o apoio dessa logística do gás, do oxigênio. Recebemos a informação de que o Ministério da Saúde está apoiando na contratação dos profissionais que irão reforçar a nossa rede, são mais de 1.400 profissionais, e os recursos já estão garantidos. Temos aqui em Manaus equipes do Ministério da Saúde e também profissionais do Hospital Sírio-Libanês, da Organização Pan-Americana de Saúde. São pessoas que estão nos emprestando tecnologia, experiências e vivências médicas que são importantes para montarmos a nossa estratégia”, afirmou o governador.

Ao ministro da Saúde, o governador reforçou a atenção necessária ao Plano de Imunização, diante dos desafios logísticos do estado. “Eu faço um apelo para que o estado do Amazonas, nesse primeiro momento, possa ter uma prioridade no sentido de receber a maior quantidade possível de doses, e a gente possa sobretudo vacinar aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade, os indígenas, os profissionais de saúde, os idosos que estão no interior e aquelas comunidades mais distantes”, destacou Wilson Lima.

FTI – O governador também solicitou dos parlamentares da Aleam prioridade na aprovação no orçamento do FTI pelos próximos dois anos, tendo em vista a importância dos recursos para as ações de combate à doença no interior.

“No início do meu mandato em 2019, e também dos deputados da atual legislatura, houve a aprovação dos repasses de parte dos recursos do FTI. E isso foi fundamental para que o interior estivesse preparado para esse momento tão difícil, porque os prefeitos puderam estruturar melhor suas unidades, comprar equipamentos, reformar estruturas, para fazer aquele atendimento primário. E aqui eu já faço um apelo aos deputados para que possamos, mais uma vez, aprovar no orçamento parte dos recursos do FTI para repassar para os próximos dois anos, para os prefeitos do interior”.

Plano de vacinação – O ministro Eduardo Pazuello reafirmou que o plano de vacinação segue três períodos do cronograma em curto, médio e longo prazo, e que todos os estados receberão a vacina simultaneamente.

“Todos os estados receberão simultaneamente a vacina. No primeiro dia em que chegar a vacina, com a organização, a partir do terceiro e quarto dia já estará nos estados e municípios. A prioridade é o Brasil todo. Aos prefeitos, organizem as salas de vacinação, façam um checklist de depósitos, UBS. O secretário indígena estará em missões no estado para dar esse auxílio. O que o Governo e a prefeitura, no que precisar, estaremos aqui para dar o apoio”.

Apoio na Atenção Básica – O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou que pela primeira vez existe a integração dos poderes. Ele também ressaltou o apoio da atenção básica no tratamento precoce da doença.