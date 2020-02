Em São Gabriel da Cachoeira, Wilson Lima beneficia associações com investimento de quase R$ 400 mil

Governador também anunciou revitalização das seis escolas do município

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, na tarde desta terça-feira (18/02), cheques simbólicos no valor total de R$ 395.362,57 a duas associações de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros da capital). A entrega foi realizada por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e beneficiará cerca de 1.800 pessoas.

“Nós estamos fazendo entregas de recursos do Fundo de Promoção Social e esses recursos vão ser fundamentais para a compra de motores rabeta, motores estacionários e outros apetrechos e equipamentos que vão ser importantes para a atividade dos pescadores”, frisou Wilson Lima. Na ocasião, ele também anunciou a revitalização de seis escolas do município, sendo quatro na zona rural, e destacou os investimentos do Governo do Estado no sistema viário local.

“Estamos tocando aqui o viário, que é a pavimentação de 61 ruas. Essa pavimentação já está 70% concluída e nos próximos meses a gente faz essa entrega. Nós vamos começar a reforma de seis escolas, das 16 que tem aqui no município, sendo quatro no interior e duas aqui na sede, e estamos fazendo a construção de um projeto de uma praça e também da recuperação de um ginásio poliesportivo. Então, são ações importantes que o governo traz para o interior e que efetivamente mudam a vida das pessoas”, destacou o governador.

Insumos – Uma das associações contempladas com o recurso do FPS, a Colônia de Pescadores AM-37 de São Gabriel da Cachoeira recebeu um cheque no valor de R$ 197.000, que será usado na compra de bens duráveis. Dentre eles estão: 40 motores estacionários movidos a gasolina 5,5 Hp, com rabeta; 400 kits pesca contendo cada um 01 caixa de isopor de 170 litros, 01 lanterna, 03 malhadeiras, anzóis, carretéis de linha, 01 chapéu e uma faca.

Os associados da Colônia têm como principal atividade a pesca artesanal para venda e consumo, além de praticarem a agricultura familiar de subsistência. Para a presidente Rosângela Mendes, os insumos entregues pelo Governo do Estado vão facilitar o trabalho de cerca de 400 pescadores, em sua maioria da zona rural.

“Esse projeto que entrou na colônia vai ser bastante útil para os nossos pescadores e pescadoras daqui de São Gabriel. Ele vem incentivar porque aqui tudo é mais caro, e com esse projeto, graças a Deus, todos vão poder receber e trabalhar a vontade. Só temos a agradecer ao nosso governador”, disse Rosângela.

O Centro Juvenil Salesiano (Isma), que tem caráter filantrópico, social e sem fins lucrativos, recebeu um cheque no valor de R$ 98.445,25 para a aquisição de um veículo tipo picape, que auxiliará a associação nas visitas domiciliares e no transporte de doações.

A instituição desenvolve atividades de fortalecimento de vínculos sociais e comunitários, inclusão produtiva e geração de renda, atendendo crianças, adolescentes, jovens e indígenas em situação de vulnerabilidade social por meio de cursos de formação.

O Isma também recebeu outro cheque no valor de R$ 99.917,32 referente a uma emenda parlamentar do deputado estadual Luiz Castro. O recurso será usado na adequação e reforma da quadra poliesportiva e do auditório da instituição.

“Sou novo aqui em São Gabriel da Cachoeira, mas estou muito feliz, não tinha visto ainda o trabalho do governador aqui no Estado, porque eu estava em outro estado. Mas estou muito feliz já de chegar e ser comtemplado com dois projetos do governo. A gente percebe que ele tem uma preocupação muito grande com os jovens, principalmente do interior”, comentou o padre Franciclei Borges, responsável pelo espaço.

Educação – A revitalização das seis escolas de São Gabriel da Cachoeira anunciada pelo governador está orçada em R$ 1,2 milhão e contemplará serviços de pintura, revisão elétrica e hidráulica nas seguintes unidades: E.E. Nossa Senhora de Assunção, E.E. São Miguel, E.E. Sagrado Coração de Jesus e E.E. Tenente Antônio João, na zona rural; E.E. In

dígena Irmã Inês Penha e E.E São Gabriel, na sede do município.

Gestora da escola Irmã Inês Penha, Edineia Pimenta contou que a unidade vem recebendo desde o fim do ano passado serviços de revitalização, como pintura externa e interna, que agora serão complementados. Outras demandas já atendidas foram a construção de um poço artesiano e a chamada de novos professores.

“A nossa grande necessidade era o poço artesiano, graças a Deus hoje nós temos, compartilhado com a delegacia, e isso foi muito bom porque no município falta muita água, então muitas vezes a gente parava a aula por falta de água, mas hoje em dia não. Nós recebemos também professores do concurso, na nossa demanda supriu a necessidade principalmente de Educação Física, que era a área que faltava mais”, disse a gestora.

Infraestrutura e saúde – Durante a visita a São Gabriel da Cachoeira, Wilson Lima inspecionou as obras de recuperação do sistema viário do município, que está com cerca de 70% de execução. O pacote de obras do Governo do Estado inclui intervenção em 61 ruas, com serviços de terraplanagem, pavimentação e drenagem, totalizando 25,64 quilômetros e investimento na ordem de R$ 13,3 milhões.

Em 2019, o Governo do Estado também investiu R$ 1,9 milhão no sistema de saúde do município, por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Esse recurso foi aplicado na reforma e aquisição de materiais permanentes para três unidades de saúde localizadas em distritos do município: Assunção do Içana, Iauaretê e Taracuá.

FOTOS: Diego Peres / Secom