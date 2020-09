Em reunião no TRE-AM, Wilson Lima alinha apoio operacional do Estado às eleições municipais

O governador Wilson Lima esteve reunido, na manhã desta sexta-feira (11/09), com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Aristóteles Thury, para tratar do apoio do Estado às eleições municipais na capital e no interior. O pleito ocorrerá no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro, em segundo turno, se houver.

Na reunião preliminar, realizada na sede do TRE-AM, no Aleixo, foi discutida a elaboração do planejamento operacional das forças de segurança do Estado para as eleições, envolvendo as Polícias Militar e Civil; e a implementação de protocolos sanitários em razão da pandemia, com base nas diretrizes aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na ocasião, o governador Wilson Lima destacou a importância da parceria entre os poderes para garantir a realização de eleições seguras e colocou à disposição do TRE as equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) para a elaboração de um plano de apoio.

“O TRE-AM pode contar com o Governo do Estado para que o pleito transcorra dentro da normalidade, respeitando todos as medidas de proteção contra a Covid-19. As escolas da rede estadual que retomaram suas atividades já seguem os protocolos sanitários e estarão preparadas para receber a população”, disse o governador.

Outro assunto discutido foi a internalização do Convênio ICMS nº 81/2020, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que autoriza a isenção do imposto nas doações de itens de proteção contra o novo coronavírus para uso pelas equipes envolvidas na realização do pleito.

Participaram da reunião de trabalho o secretário da SSP-AM, coronel Louismar Bonates; o subcomandante da Polícia Militar, coronel Negreiros da Silva; o secretário de Fazenda, Alex Del Giglio; o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Tarso Yuri; e o diretor técnico da FVS-AM, Cristiano Fernandes.

