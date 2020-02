Em reunião no Ministério de Minas e Energia, Raylan Barroso busca soluções para levar luz elétrica para comunidades rurais e ribeirinhas

Cumprindo extensa agenda em Brasília, o prefeito Raylan Barroso teve uma reunião no Ministério de Minas e Energia para tratar de soluções para o abastecimento elétrico no município de Eirunepé, principalmente nas comunidades rurais e ribeirinhas afastadas do centro urbano da cidade do interior do Amazonas.

O prefeito foi recebido pelo coordenador geral de Políticas Sociais do ministério, Paulo Gonçalves Cerqueira, e pelo diretor de Política de Universalização de Acesso à Energia Elétrica, Flamarion Souza Matos, em um encontro articulado pelo deputado federal Sidney Leite, que enfatizou a situação difícil vivida por quem vive nas comunidades ribeirinhas pela falta e oferta de energia.

O deputado pediu apoio para a expansão e proposta de energia fotovoltaica para comunidades ribeirinhas como solução para o fim da lamparina, ainda única fonte de iluminação em diversas localidades de todo o Amazonas.

Raylan Barroso fez questão de frisar o impacto social da medida para as famílias mais isoladas de Eirunepé. “Vamos começar a dar dignidade, levar energia a todos. Faremos um levantamento das necessidades de todas as comunidades e da área urbana para repassar ao ministério para que eles possam definir uma estratégia de atendimento”, afirmou o prefeito.

