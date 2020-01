Em Novo Airão, Wilson Lima inaugura UBS concluída com recursos do FTI e entrega equipamentos para laboratório da Unidade Hospitalar

Governador também entregou revitalização do sistema viário de um dos principais bairros do município

O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou, neste sábado (18/01), no município de Novo Airão (a 190 quilômetros de Manaus), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Josefa Savedra, que antes funcionava em um imóvel provisório. O recurso extra de R$ 1.156.387,75 do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) auxiliou o término da obra. Ainda na área da saúde, o governador entregou novos equipamentos para o laboratório da Unidade Hospitalar de Novo Airão, que teve a oferta ampliada graças à utilização de parte dos recursos do FTI.

Wilson Lima também entregou o sistema viário do bairro Caminho das Índias, obra, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Ele anunciou ainda que determinou a realização de uma ação emergencial de tapa-buracos na AM-070, que liga Novo Airão à capital, Manaus.

No município, Wilson Lima destacou a importância da aplicação correta dos recursos do FTI no interior do Amazonas e anunciou um volume maior de repasse do Fundo para Novo Airão, em 2020. “Hoje nós estamos entregando uma Unidade Básica de Saúde que, há pelo menos sete anos, estava com as obras paradas. O prefeito conseguiu reconstruir, por meio dos recursos do FTI. Em 2019 nós mandamos para Novo Airão R$ 1.150.000,00 e, esse ano agora de 2020, nosso FTI vai ser maior. A previsão é que nós enviemos para o município R$ 1,3 milhão”, ressaltou o governador.

Sobre a UBS – A construção da UBS Josefa Savedra era um projeto de Novo Airão junto ao Ministério da Saúde (MS). Mas, devido à demora da obra, o convênio foi desfeito e o recurso devolvido ao MS. Em 2019 a prefeitura utilizou o recurso do FTI, repassado pelo Governo do Amazonas para o município, para terminar a unidade de saúde. Foram utilizados R$ 110.640,24 do Fundo na obra da UBS, beneficiando mais de 1,7 mil famílias.

Além do término da obra, os recursos enviados também proporcionaram à população do município a oferta de mutirão de cirurgias (geral e ortopédicas) e pagamento de recursos humanos. O repasse do FTI foi aplicado ainda em despesas da Atenção Primária, consultas médicas especializadas e pequenos reparos em ambulâncias.

A UBS Josefa Savedra será a única unidade de Novo Airão que irá ofertar consulta em neurologia. Também será a unidade de referência para consultas específicas ao mês de programas da saúde como, por exemplo, mastologia, ginecologia e dermatologia.

“Essa ajuda do FTI mudou a realidade de muitos municípios. A gente vê hoje aqui, em Novo Airão, uma Unidade Básica de Saúde que estava parada ser entregue à população. A atenção básica é essencial para a saúde da população, aqui vão trabalhar os agentes comunitários de saúde – médico, dentista, enfermeiro, cirurgião-dentista, toda uma equipe completa para atender a população”, pontuou o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Roberto Espírito Santo.

Novo laboratório – O governador entregou novos equipamentos para ampliar a oferta de exames da Unidade Hospitalar de Novo Airão.

“Estamos entregando também para o município de Novo Airão equipamentos ambulatoriais que vão garantir o aumento na quantidade de exames. O município hoje faz 10 exames por dia e, a partir da próxima semana, vai poder fazer 150 exames por dia. Isso vai fazer com que quem mora aqui não tenha mais necessidade de ir para Manaus, para fazer um simples exame”, frisou Wilson Lima.

“Eu precisava colocar as pessoas em uma van, para ir fazer os exames de sangue em Manaus. Isso me incomodava. Com o dinheiro do FTI, eu me planejei para mudar isso”, afirmou o prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior.

FTI – A destinação de recurso do FTI para a saúde foi garantida pela Lei 4.791, de 27 de fevereiro de 2019, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). A lei permitiu que até 40% da dotação inicial dos recursos do Fundo fosse destinada para a área da Saúde, sendo 20% desse montante para os municípios do interior e 80% para o pagamento de despesas pela Secretaria de Estado da Saúde (Susam).

Em 2019, os 61 municípios receberam R$ 87,5 milhões para custeio das unidades, investimentos em equipamentos, medicamentos e produtos para a saúde. De acordo com a Susam, a previsão é que, neste ano, os municípios recebam R$ 100.650.000,00.

Sistema viário – Também neste sábado (18/01), o governador Wilson Lima inaugurou o sistema viário do bairro Caminho das Índias. A obra, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), faz parte do pacote de obras do Governo do Amazonas voltado para a revitalização do sistema viário do município, que inclui 69 ruas e avenidas, com investimento na ordem de R$ 5.479.499,67.

Além da entrega do novo sistema viário do bairro, Wilson Lima determinou ao secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, que seja feita uma ação emergencial de tapa-buracos no AM-070.

“Eu já autorizei o início de um serviço de tapa-buraco nos 30 quilômetros da AM-070, no trecho onde os condutores têm dificuldade de trafegar. Vamos fazer esse tapa-buraco para amenizar o sofrimento de quem trafega por essa rodovia, e quando a gente iniciar o período de estiagem, lá para mais ou menos maio, junho, a gente continua com o trabalho de duplicação da rodovia”, frisou o governador.

No bairro Caminho das Índias foram realizados os serviços de pavimentação, recapeamento, meio-fio, sarjetas e, ainda, sinalização horizontal e vertical, com os serviços de reforço de base e sub-base e pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas vias: rua da Tarântula, rua Almerinda Malaquias, continuação da rua Puduari e continuação da rua Josefa Saavedra, perfazendo um total de 10.644 m² de intervenção.

Também foram implantados no bairro 3,7 mil metros de meio-fio e sarjeta nas ruas da Tarântula, Almerinda Malaquias, Antenor Guimon, Puduari e Josefa Saavedra, além da Travessa Puduari. A sinalização horizontal das ruas foi feita em tinta acrílica.

Obras já realizadas – Em 2019 a Seinfra realizou a construção de um bueiro celular no Km 22 da estrada de Novo Airão, que sofreu um processo erosivo grave próximo ao balneário do Mato Grosso, colocando em risco a estrutura da pista. A linha de bueiros foi substituída por uma galeria construída em concreto armado, e a Seinfra também concluiu o recapeamento asfáltico do trecho.

Em Novo Airão o governador recebeu, ainda, o título de cidadão airãoense no plenário Edson Bezerra de Vasconcelos, da Câmara dos Vereadores.

FOTOS: Tácio Melo e Diego Peres/Secom