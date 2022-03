Em março, Governo do Amazonas já realizou emissão de mais de 1,1 mil RGs em ações no interior

Documentos foram emitidos em Autazes, Boa Vista do Ramos e Cacau Pirêra

Durante este mês de março, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), já emitiu mais de 1,1 mil documentos do Registro Geral (RG) em ações de cidadania nos municípios de Autazes, Boa Vista do Ramos e no Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba. As foram coordenadas pela Secretaria Executiva de Cidadania (Secid) da Sejusc.

Ao todo, foram emitidas 1.141 unidades de RGs, entre 1ª e 2ª vias, nas três localidades. As ações iniciaram no dia 3 de março, em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus) com 800 RGs emitidos. No dia 5, no Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), foram 136 documentos, e no dia 12, em Boa Vista do Ramos, 205 RGs foram emitidos.

Conforme a secretária titular da Sejusc, Mirtes Sales, o Governo do Estado entende a necessidade de quem reside nesses municípios. Por isso, as ações contam com a estrutura de atendimento oferecidos pelas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) na capital, reforçando o compromisso com todo o estado, de modo a melhor atender à população amazonense.

“Nossas ações no interior visam levar a mesma estrutura presente na capital, com profissionais capacitados, justamente por conhecer as dificuldades da população. E a inauguração do serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em Tefé mostra a determinação do governador Wilson Lima em levar a ampliação desses serviços básicos e necessários para o interior”, disse a gestora.

As ações devem seguir até o fim de março. Os próximos municípios que vão receber o serviço são Rio Preto da Eva, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

Ampliação – Visando ampliar os serviços de cidadania no Amazonas, o Governo do Estado, por meio da Sejusc, inaugurou uma unidade do PAC em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). O local conta com serviços de emissão de RG, carteira de trabalho, é de órgãos essenciais como Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Moradores dos municípios de Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini, Juruá e Japurá devem ser beneficiados com a instalação do serviço no município de Tefé.

PACs – Ao todo, a Sejusc coordena 14 unidades do PAC, sendo nove na capital e cinco em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e em Tefé.

FOTOS: Divulgação/Sejusc e Tácio Melo/Secom