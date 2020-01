Em Manaus, general Theophilo visita instalações do Centro Integrado de Inteligência do Norte

O secretário nacional de Segurança Pública, general de Exército Guilherme Theophilo, esteve em Manaus, na tarde desta segunda-feira (27/01), e visitou o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública – Região Norte (CIISPR-N), no Tarumã, zona oeste da capital. Acompanhado do secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, o general também conheceu as novas instalações da base fluvial Arpão, que será inaugurada pelo governador Wilson Lima para reforçar a segurança nos rios do estado.

A visitação foi acompanhada pelos coordenadores do CIISPR-N, delegados Divanilson Cavalcante e Samir Freire. O general viu, pela primeira vez, as instalações do centro e conferiu o dia a dia dos agentes de inteligência dos estados da região Norte que atuam no local, bem como acontece esse trabalho integrado.

O titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) se mostrou impressionado não só com as instalações do CIISPR-N, mas também com a sua produtividade. “Eu já conheço o Centro Integrado de Inteligência Regional do Nordeste e o do Sul e, realmente, aqui está bem à frente em termos de instalações, de produção. Já vi que a produção em pouco mais de um mês já é uma produção recorde de relatórios, de análises da inteligência, e a união dos estados aqui é fundamental para que a gente tenha uma inteligência mais forte e mais segura na região Norte”, afirmou o general Theophilo.

Para o coronel Bonates, a visita do secretário nacional fortalece ainda mais os laços entre a Segurança Pública estadual e o Governo Federal. “O general Theophilo tem sido um grande parceiro da Segurança Pública do Amazonas. Ele conheceu como é desenvolvido o trabalho, conversou com todos os companheiros, inclusive dos outros estados, que trabalham lá e visitou também a nossa base Arpão, que nós vamos colocar lá no Médio Solimões. Foi um contato bastante interessante. Ele pôde ter uma avaliação mais profunda do trabalho que está sendo desenvolvido pela Segurança Pública, de maneira que só irá trazer resultados positivos para nós”, disse.

FOTOS: Édria Caroline/SSP-AM