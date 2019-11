Em Itacoatiara, governador em exercício assina termos de convênio e de fomento, durante Expoita 2019

O governador do Amazonas em exercício, Carlos Almeida Filho, assinou, na noite de sexta-feira (15/11), termos de convênio e de fomento durante a Exposição Agropecuária de Itacoatiara (Expoita), na região metropolitana de Manaus. Os recursos, que somados chegam a R$ 520 mil, são provenientes de emendas parlamentares, destinados à reforma da Feira do Produtor Rural, perfuração de um poço artesiano, doação de um kit de equipamentos para casa de farinha e compra de duas lanchas para o município.Durante a cerimônia de assinatura dos documentos, Carlos Almeida ressaltou o comprometimento desta gestão com o cumprimento de emendas dos deputados estaduais.

“Além das atuações do Estado, feitas pela sua própria estrutura, pelo seu próprio pessoal, a colaboração da Assembleia Legislativa é essencial. A execução dessas medidas que aqui se realizam demonstra o compromisso do governador com o desenvolvimento do interior, fazendo com que não só essa feira (Expoita) possa ser realizada com todo o apoio, mas também medidas de segurança pública e de desenvolvimento de comunidades rurais também possam ser realidade”, pontuou o governador em exercício.



Emendas – A reforma da Feira do Produtor Rural, espaço que há 28 anos não recebia reparos, é fruto de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Sinésio Campos. O valor total do convênio é de R$ 150 mil.

Já o Termo de Fomento, executado por meio de emenda parlamentar do deputado Cabo Maciel, vai contemplar a Associação de Desenvolvimento Humano, Cultural e Social Mãos Solidárias, com a perfuração e instalação de um poço artesiano, na comunidade de Inajatuba I, em Itacoatiara. O repasse de recurso para a construção é de R$ 100 mil.

Outro Termo de Fomento, também proveniente de emenda parlamentar do deputado Cabo Maciel, é destinado à Associação dos Produtores Rurais Unidos de Itacoatiara (Asproita). A instituição vai receber um kit casa de farinha, no valor de R$ 150 mil, contendo forno mecanizado, ralador, triturador, esfarelador, prensa hidráulica, peneira hidráulica, caixa de fibra, balança com base, centrífuga, lavador, descascador e cocho; além de duas lanchas no valor de R$ 120 mil.

Além disso, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) assinou um convênio com o município de Itacoatiara, no valor de R$ 25 mil, para contribuir com ações de agronegócios, durante a Expoita. A Sepror participou do evento realizando cursos de capacitação para produtores rurais e empresários, palestras, orientações sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), emissão do Cartão do Produtor Primário (CPP) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), além da fiscalização da entrada e saída de animais.



Operação policial – Também em Itacoatiara o governador em exercício participou do lançamento da operação “Natal em Paz”, do 2° Batalhão da Polícia Militar de Itacoatiara. A operação conta com efetivo de 35 policiais e visa assegurar a segurança e ordem pública, no período das festas de fim de ano.



Implementos – Na comunidade de Novo Remanso, em Itacoatiara, o governador em exercício entregou, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), R$ 311.286,72 em implementos agrícolas e um cheque simbólico de R$ 100.990,00, totalizando R$ 412.276,72 em recursos, para três associações do setor primário.

Os implementos darão a mais de 750 pequenos produtores rurais a oportunidade de impulsionar a produção.