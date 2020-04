Em Guajará Mirim/RO, PRF recupera veículo roubado na cidade de Ji Paraná/RO em menos de 24h

_A vítima reconheceu os ocupantes como sendo autores do roubo. O veículo foi roubado às 19h54 do dia 02/04 em Ji Paraná e foram abordados na Unidade Operacional da PRF em Guajará Mirim._

Durante as atividades da Operação Fronteira Fechada a equipe PRF em conjunto com combatentes do 6º BIS e policiais do BPFRON visualizou a caminhonete Chevrolet S10 de cor preta e realizou a abordagem. Durante a consulta, o sistema acusou o veículo de ter sido furtado/roubado e após diligências, confirmou-se que de fato fora roubado na data de 02/04 em Ji Paraná/RO.

Em contato com a vítima, que visualizou os ocupantes, de imediato os reconheceu como autores do roubo. Sendo os ocupantes conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Guajará Mirim para as providências cabíveis.