Em Fonte Boa, Governo do Amazonas inicia curso voltado à captação de recursos federais

O curso teve início nesta quarta-feira (09/03) e terá duração de três dias, com a participação de 73 pessoas

Dando início ao calendário 2022 de atividades do Programa de Capacitação de Servidores Municipais, executado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), em parceria com a Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp), da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), teve início, nesta quarta-feira (09/03), em Fonte Boa (distante 678 quilômetros da capital), o curso de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Federais, oferecido de forma gratuita pelo Governo do Estado, até sexta-feira (11/03).

Ao todo, estão participando 73 profissionais, que atuam em seis instituições instaladas no município: Prefeitura Municipal de Fonte Boa, Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDS), Colônia de Pescadores, Organização dos Povos Indígenas, Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam).

Com aulas presenciais, durante os três dias de curso, serão apresentados os conceitos, as inovações Legais, as oportunidades e vantagens da Plataforma+Brasil, como ferramenta de Gestão para captação e execução das transferências da União, além dos objetivos da Rede+Brasil, incluindo consulta, acesso, programas e novos módulos de transferência.

Loading...

De acordo com o presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, esta é uma forma do governo aperfeiçoar o conhecimento dos técnicos, tornando-os capazes de elaborar e submeter os projetos de desenvolvimento para o seu município. “Esta é uma iniciativa inédita do governo Wilson Lima, que gera economia para as prefeituras, pois os técnicos não precisam se deslocar até a capital para realizar um curso como este”, destaca.

Para receber um treinamento como esse, basta que o prefeito do município, ou o seu representante, entre em contato com a Companhia de Desenvolvimento e faça a sua solicitação.

“Os cursos podem abranger qualquer área relacionada ao desenvolvimento econômico do município e, também, questões de atendimento às Leis de transparência, de licitações, contratos, convênios, prestação de contas e controle interno. Parintins, no Médio Solimões, e os municípios da Região Metropolitana de Manaus serão os próximos a receber cursos do Programa de Capacitação”, enfatiza Aluizio Barbosa.

FOTOS: Divulgação/Ciama