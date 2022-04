Em Encontro de Gestores, Wilson Lima destaca avanços na educação do Amazonas

Evento reúne mais de 600 gestores escolares dos 62 municípios do estado para três dias de programação em Manaus

Durante a abertura do 12º Encontro de Gestores, nesta quarta-feira (06/04), o governador Wilson Lima destacou os avanços na educação do estado nos últimos anos, entre os quais o índice de aprovação dos estudantes da rede estadual em universidades públicas do Amazonas e do Brasil. Somente neste início de 2022, em Manaus, 631 adolescentes ingressaram no ensino público superior.

“Há aproximadamente um mês, eu recebi uma mãe e um filho no meu gabinete. Esse aluno é da rede pública de ensino estadual, estuda aqui em Manaus. Ele foi aprovado no curso de Medicina da UEA, no curso de Medicina da Ufam, no curso de Medicina da Unicamp, ele foi aprovado no curso de Medicina da USP. Ele é aluno da rede pública de ensino do estado do Amazonas. Ele concorreu com os melhores do Brasil”, ressaltou Wilson Lima.

O governador reconheceu o trabalho e o esforço dos profissionais da educação para que esse resultado fosse alcançado. “Imagina a satisfação de uma mãe. Imagina a satisfação de vocês, professores, de vocês, gestores. Vocês têm a capacidade de mudar a vida das pessoas, de mudar o destino desse estado, de mudar o destino desse país. Não há outro instrumento ou outra estratégia mais eficaz que a educação”, frisou o governador.

O 12º Encontro de Gestores reúne, em Manaus, 605 gestores escolares dos 62 municípios do Amazonas que atuam nas unidades da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc). O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, não era realizado desde 2018 e, neste ano, é retomado com o tema “A gestão da Educação Escolar e a implementação das novas propostas pedagógicas e curriculares da Educação Básica”.

Titular da Seduc, Kuka Chaves reforçou a importância da retomada do encontro. “Hoje é um dia que nós temos, aqui, mais de mil pessoas que vieram tratar sobre educação. É um evento que traz todos os gestores de todo o estado do Amazonas em que o foco será o aprendizado. O foco será trabalharmos todas as lacunas que ficaram prejudicadas nesse período da pandemia”, pontuou.

Também participaram da abertura do 12º Encontro de Gestores a deputada estadual Therezinha Ruiz; os deputados estaduais Cabo Maciel, João Luiz, Saullo Vianna e Tony Medeiros; o deputado federal Capitão Alberto Neto; os prefeitos Frederico Junior, de Novo Airão, Augusto Ferraz, de Iranduba, Anderson Sousa, de Rio Preto da Eva, Professor Paulino Grana, de Silves, e Tico Braz, de Caapiranga; e secretários estaduais.

União – O evento contou com a participação de 374 gestores do interior e 239 de Manaus, além de assessores pedagógicos e demais técnicos da Seduc. O gestor Ângelo Crisóstomo, da Escola Estadual Padre João Van Den Dugem, de Jutaí (a 51 quilômetros de Manaus), viajou 24h de lancha para comparecer ao encontro.

“É muito importante esse tipo de ação, no sentido da troca de experiência e unir forças, para que possamos descobrir e lutar contra os desafios da educação, que são vários. Aqui, nessa troca de experiências, nós vamos debater os melhores meios de sanar essas dificuldades, essas problemáticas que ainda assolam, não só a capital, mas, principalmente, o nosso interior”, disse Ângelo.

Sobre o evento – O 12º Encontro de Gestores acontece até a sexta-feira (08/04), no Centro de Convenções Vasco Vasques, das 9h às 18h. Nos três dias de evento, a programação é formada por palestras técnicas.

Entre os temas, a Elaboração de Projeto Político Pedagógico; Constituindo os órgãos colegiados e apoio à gestão escolar; Reforma Educacional do Amazonas – ensinos Fundamental e Médio; e Avaliação de Aprendizagem e Desempenho. E ainda, Sistemas Informatizados e Gerenciamento de Dados; Matriz de competências do diretor escolar; e Pensando a formação no ambiente escolar.

