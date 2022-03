Em dois meses, SSP-AM registra redução de mais de 20% em furtos à unidades públicas de saúde

Dados são referentes às unidades da capital.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou a redução de 21% em casos de furtos a unidades públicas de saúde nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, em Manaus. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp).

De acordo com o Ciesp, no primeiro bimestre do ano passado foram registrados 106 furtos em unidades públicas de saúde. Já nos dois primeiros meses de 2022, os casos desta natureza caíram para 84. Segundo o coordenador do Ciesp, major Rouget Brito, o resultado positivo é fruto do trabalho integrado das forças de segurança do estado.

“Essa redução se deve a uma série de fatores e ações da SSP, tanto pelos órgãos que compõem o sistema de segurança quanto pela a integração entre eles”, disse.

Rouget ressalta o trabalho da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), culminando na retirada de infratores das ruas.

“A Polícia Militar e a Polícia Civil têm um trabalho mais expressivo nessas ações. A Polícia Militar, através do policiamento ostensivo, preventivo, estando na hora e local certo, de acordo com a análise criminal que é desenvolvida. E a investigação da Polícia Civil, que também é fundamental nesse processo”, salienta.

O major também destaca a importância da participação da população no trabalho policial, seja através das informações repassadas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM, ou seja através dos Boletins de Ocorrência (B.O) registrados nas unidades policiais.

Reunião

Na última segunda-feira (21/03), a SSP-AM realizou uma reunião com os gestores das unidades de saúde estaduais e municipais com o objetivo de analisar as informações e trabalhar em um diagnóstico, para melhor atender a população.

A SSP-AM também determinou que as forças de segurança intensificassem as ações de policiamento na capital e interior do Amazonas. Além das operações de policiamento ostensivo como a Cidade Mais Segura, Inquietação, Águia, entre outras ações diárias, a PC-AM também intensificou os trabalhos investigativos para elucidação de casos.

(Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM)