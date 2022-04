Em Brasília, Wilson Lima destaca importância econômica e cultural do Festival Folclórico de Parintins

Governador participou do lançamento do festival em Brasília, uma ação realizada pelo patrocinador oficial do evento

Na noite desta quarta-feira (30/3), o governador do Amazonas, Wilson Lima, participou do lançamento do 55° Festival Folclórico de Parintins em Brasília, uma ação do patrocinador oficial, Coca Cola, para apresentar a maior manifestação cultural do estado, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de junho. O evento, realizado na Casa Coca Cola, contou com apresentações dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Wilson Lima destaca que a retomada do festival após dois anos significa geração de emprego e renda para os trabalhadores do município de Parintins. Na edição de 2022, para compensar as perdas pela não realização do festival nos últimos dois anos por conta da pandemia da Covid-19, o Governo do Estado vai repassar R$ 10 milhões às agremiações, sendo R$ 5 milhões para cada bumbá, para preparação do espetáculo, além do patrocínio da Coca-Cola.

“O Festival Folclórico de Parintins é a maior manifestação cultural da Amazônia e o retorno do evento é um marco importante porque é o primeiro grande evento da Amazônia depois da pandemia. Então há uma expectativa muito grande pelo estado do Amazonas e, também na ilha, para que isso aconteça”, disse o governador.

Wilson Lima reforçou o convite para o festival. “Essa é a nossa raiz, essa é a nossa cultura e nós convidamos a todos para fazer parte desse momento, da oportunidade de compartilhar essa experiência cultural, que é única no mundo”.

O presidente da Coca Cola, Luís Felipe Avellar, destacou que a empresa está no Amazonas contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado e que, há 25 anos, apoia o Festival de Parintins.

“O Festival Folclórico de Parintins tem um papel estratégico para o estado, de distribuição de renda e emprego e redução da desigualdade. Então, é com muito orgulho que apoiamos o evento, especialmente, em 2022, quando a Coca Cola completa 80 anos no Brasil. É um momento muito especial”, comentou.

Investimentos – Durante o lançamento oficial do festival deste ano em Parintins, no último dia 24, o governador anunciou uma série de investimentos no município. Entre as intervenções, está a revitalização do Bumbódromo, com aportes de R$ 5,7 milhões.

Como parte da preparação da cidade para receber os visitantes durante o festival, o governador anunciou a pavimentação de 43 ruas do município em seis bairros (União, Itaúna I e II, Paulo Corrêa, Nazaré e Centro). Parintins já havia recebido outras melhorias na atual gestão do Estado, como a manutenção do Aeroporto Júlio Belém e a instalação de quase 2 mil luminárias de LED.

Ainda como parte do apoio do Estado, os bumbás Caprichoso e Garantido receberam 1.200 jogos de equipamentos individuais de proteção (EPIs) para os trabalhos nos galpões.

Cada boi recebeu 600 kits com EPIs. A entrega do Estado para as agremiações ocorreu por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

Capacitação – O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), vai realizar curso de capacitação e montar o turistódromo, painéis instagramáveis, recepção de turistas, pontos de embarque e desembarque para triciclos com tendas e banheiros químicos, além da entrega de 250 fardamentos para as associações que que reúnem os tricicleiros do município.

Fotos: Divulgação Secom