Em Apuí: Governo do Amazonas assina ordem de serviço para conclusão do Núcleo de Estudos Superiores da UEA

A unidade será a primeira do município, situado na calha do rio Madeira, e as obras iniciam em março

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou a ordem de serviço para dar início às obras de revitalização e conclusão do Núcleo de Estudos Superiores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no município de Apuí (distante 453 quilômetros da capital amazonense).

A obra de construção do Núcleo da UEA em Apuí foi paralisada em 2017 e, após cinco anos sem ser utilizado, o prédio sofreu degradações. Com a ordem de serviços, as obras iniciarão em março e preveem a recuperação do espaço deteriorado.

O investimento, que é de R$ 1.777.338,30, contempla uma área de 1.656,93 metros quadrados e contará com serviços de limpeza, revitalização do estacionamento, recuperação das calçadas, implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), instalação hidráulica do prédio e reservatório, interligação da rede de esgoto com a ETE, complementação dos serviços da Subestação e interligação com a rede de eletricidade da concessionária.

Além disso, serão instalados 15 postes com quatro luminárias de LED de 150W cada, complementações das ligações elétricas e quadros, implantação do sistema de combate a incêndio, pintura do reservatório metálico, recuperação do muro da unidade, serviços de reforma no prédio e instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a conclusão da obra proporciona mais oportunidades aos estudantes da região. “A conclusão desta obra vai fortalecer o ensino superior no município. Sabemos das dificuldades econômicas e logísticas que os estudantes enfrentam para buscar a formação acadêmica em outros municípios, e essa unidade vai beneficiar, principalmente, estudantes de Apuí e cidades adjacentes”, afirmou.

O município de Apuí, situado na calha do Madeira, contabiliza atualmente 22.739 moradores, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2021.

FOTO: Divulgação/Seinfra