Eleições 2022: A sete meses da eleição, Amazonino e Wilson devem disputar segundo turno, diz Pontual

Faltando sete meses para as eleições deste ano, o ex-governador Amazonino Mendes (sem partido) e o governador Wilson Lima (União Brasil) devem se enfrentar no segundo turno do pleito. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Pontual e recebeu o registro nº AM-07769/22.

De acordo com os dados da pesquisa, Amazonino Mendes lidera com 30,5% das intenções de votos. Já Wilson Lima, foi lembrado por 20,9% do eleitorado.

A terceira colocação é ocupada por Eduardo Braga (MDB), que recebeu 16,1% das intenções de votos.

Em quarta posição vem Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 5,3% das intenções de votos. Na sequência vem Carol Braz (PDT) com 3,6% das intenções de votos e Henrique Oliveira (Pros) com 3,2%.

Votos em branco ou nulo somam 13,1% e os indecisos são 7,3%.

Dados da Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre 10 e 23 de março, “in loco”, utilizando a técnica “Face-to-Face”, em Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga e Manicoré.

A pesquisa entrevistou um total 2.240 eleitores, sendo 1.240 na capital e 1.000 no interior do Estado.

O estudo tem margem de erro de 2,07% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa demonstra que haverá uma reedição da disputa do pleito de 2018, quando Wilson Lima enfrentou Amazonino Mendes pelo comando da cadeira do Governo do Amazonas.

Naquele pleito, Wilson venceu, em segundo turno, com 58,50% (1.033.954) dos votos válidos, contra 41,50% (733.414) de Amazonino Mendes.

Eleição

O calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu a realização da eleição no próximo dia 2 de outubro. Nesse dia, os eleitores vãos às urnas para escolher o nome para ocupar o cargo de Presidente da República, Senadores, deputados federais, estaduais e governo do Amazonas.