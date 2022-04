Edital com R$ 20 milhões para o setor social será lançado pelo governador Wilson Lima

O governador Wilson Lima lança, nesta quinta-feira (07/04), edital da ordem de R$ 20 milhões para investimento em projetos socioassistenciais de Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Os recursos são do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e devem atender iniciativas que beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O edital será lançado, às 11h, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Tupinambá, 119, bairro Cidade Nova, zona oeste de Manaus.

Na ocasião, serão entregues seis veículos para instituições do setor social que tiveram projetos aprovados em edital do FPS, do ano passado. Só com esses veículos, o investimento foi da ordem de R$ 869,8 mil.