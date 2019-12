DROGA DA VIRADA – POLÍCIA PRENDE DUPLA COM 400 KG DE ENTORPECENTES

Uma denúncia anônima ao disque denúncia (181) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) levou à prisão em flagrante de José Roberto Paminares, 39, e Luís Camaleão Ponto, 51, por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O fato ocorreu na tarde de ontem (23), no Porto da Manaus Moderna, Centro, Zona Sul.

Os suspeitos, naturais de São Gabriel da Cachoeira (distante a 852 quilômetros de Manaus), venderiam cerca de 400 quilos de entorpecentes, entre oxi, maconha, pasta base e cocaína a traficantes da capital amazonense. Um barco que seria utilizado para o transporte do produto também foi apreendido.

A dupla havia sido monitorada pela equipe de investigação que, após a prisão, saiu da Manaus Moderna e localizou o material às margens do rio Negro, numa área de mata próxima ao município de Iranduba, a 29 quilômetros de Manaus. A carga, avaliada em R$ 1, 5 milhão, estava guardada em sete sacolas plásticas.

“Durante a entrevista, os suspeitos confirmaram onde estava a droga”, informou o delegado Bruno Fraga, da seccional norte da Polícia Civil. “No transcorrer do inquérito, vamos apurar a trajetória desta droga e as informações para responsabilizar os traficantes”.

O delegado acrescentou que, embora não tenham antecedentes crimimais, a grande quantidade indica que a dupla já tinha experiência no tráfico de entorpecentes. No fim da manhã desta terça (24), Luís e José Roberto foram conduzidos para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis.