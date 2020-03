DOIS ELEMENTOS SAO PRESOS COM OURO SAÍNDO DE HUMAITÁ

A Polícia Militar de Humaitá apreendeu com dois indivíduos na noite desta quarta feira (11.03) por volra das 21h00 na BR 230, uma elevada quantia em ouro, supostamente ilegal.

Uma viatura da Força Tática recebeu uma denúncia anônima, através do 190 que um veículo Volkswagen modelo Saveiro de cor branca seria clonado e que o mesmo estaria em deslocamento na BR 319, em direção a cidade de Porto Velho, Rapidamente a guarnição deslocou-se em direção a BR 319 para averiguar a situação, quando próximo ao conjunto residencial Rio Madeira foi avistado um veículo com as mesmas, informada na denúncia.

No exato momento a equipe sinalizou e solicitou a parada do veículo, e logo após, foi realizada abordagem nos ocupantes do veículo, que durante a revista pessoal foram encontrados dentro de seus tênis cinco “barras de ouro” (pesando aproximadamente 1,206 Kg).

Em seguida foi realizada revista no interior do veículo onde nada foi encontrado, no boletim da Policia Militar nao foi citado, se o veículo apreendido com os ocupantes portando ouro era de fato clonado.

O ouro foi apreendido e a dupla foi conduzida, até a Polícia Federal em Porto Velho entregue com suas respectivas integridades físicas e morais preservadas.

Os dois elementos ficaram sendo ouvidos na Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia para providências cabíveis.

FONTE: ASSESSORIA POLÍCIA MILITAR