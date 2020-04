Dois assaltantes de plantão se deram mal com a policia militar em Humaitá

Quem pensa que com essa pandemia os assaltantes estão em quarentena está redondamente engando, aqui em Humaitá os meliantes estão de plantão em busca de vítimas, para realizarem assaltos e furtos no município. Na noite de ontem (17) dois elementos, realizaram assaltos a mão armada em busca de celulares e pertences pessoais de suas vítimas, que normalmente são mulheres.

Duas senhoras que conversavam diante de suas residências, na rua Tiradentes no bairro de São Cristóvão foram abordadas por dois assaltantes, um menor e outro maior de idade, em busca dos aparelhos celulares das vítimas, que assustadas, não tiveram qualquer reação com o anúncio do assalto, proferido pelos dois elementos que estavam armados com uma arma caseira calibre 22 em uma motocicleta modelo BROZ, cor vermelha, placa OAM-0194.

Após serem assaltadas as mulheres denunciaram o fato pelo 190 da Policia Militar que de forma célere acionou duas viaturas 05/06 da rota de plantão para realizarem buscas atrás da dupla de assaltantes, que acabaram sendo presas, e os pertences das vítimas recuperados de forma rápida e eficiente. Mesmo diante de uma tensão diária vivida por nossos policiais de plantão o trabalho redobrado com que as equipes desenvolvem as ações no combate ao crime, se faz necessário elogiar a todos, do comando até o menor de seus comandados, pelo excelente trabalho realizados diuturnamente em nosso município.

A força tática comandada pelo SGT PM DE MACEDO conseguiu localizar e prender a dupla criminosa resgatando os aparelhos celulares roubados, junto com a arma do crime e a motocicleta utilizada durante os assaltos. Após identificar e prender os meliantes, os mesmos foram conduzidos ao 8º DIP onde ficaram sob custódia para serem ouvidos pelo delegado plantonista da policia civil.

Recebemos ainda informações de que, assaltantes estão de olho na saidinha de banco durante a noite em nossa cidade. A agencia da CAIXA ECONÔMICA tem ficado lotada durante o dia e também no período noturno com pessoas efetuando saques da ajuda do governo federal e ficando expostas aos assaltos de meliantes que assaltam suas vítimas que facilitam demais, ao retornar a suas casas sozinhas sem pensar no perigo e no risco de serem surpreendidas pelos maus elementos. Fica a dica!