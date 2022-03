Do Amazonas para o México, Sabrina Gama garante vaga na Seleção Brasileira de Wrestling para o Pan-Americano 2022

Vaga ocorreu após atleta amazonense conquistar o bicampeonato brasileiro; Sabrina recebeu apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar

A atleta amazonense de 22 anos é bicampeã no Campeonato Brasileiro de Wrestling Sênior 2022. Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Sabrina Gama garantiu vaga no Pan-Americano, que acontece em maio, na cidade de Acapulco, no México, após se consagrar em competição nacional que aconteceu em São Paulo.

“Não é novidade que o wrestling tem ganhado destaque no Amazonas. Talentos como o da Sabrina são resultados de muito esforço de atletas promissores e que estão recebendo um olhar estratégico do governo para ajudar no seu desenvolvimento desde a base, chegando assim no alto rendimento. Potencializar estes desportistas hoje é garantir que tragam medalhas para o estado amanhã”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Este é o quinto título brasileiro da atleta, que em seis anos acumula duas conquistas do Brasileiro Junior e três no Brasileiro Sênior. A última vitória no Campeonato Brasileiro de Wrestling, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, garantiu a permanência na Seleção Brasileira para Sabrina.

“Estou muito feliz com o resultado, com disciplina e treinos intensificados pude obter mais um título para o meu Amazonas, e continuarei treinando para os próximos desafios. Tenho gratidão e um imenso carinho a todos que fazem parte de todas as minhas conquistas, essa vitória é de todos nós. Agradeço ao Governo do Amazonas e a Faar que me concederam passagens aéreas para que eu pudesse chegar à competição”, disse Sabrina.

Competições – Entre as competições e títulos que Sabrina traz em sua bagagem, além da última medalha de ouro, está a medalha de bronze na categoria até 53kg, conquistado no Campeonato Pan-Americano Sênior de Wrestling na cidade de Guatemala, em 2021.

Com o título de bicampeã no Campeonato Brasileiro de Wrestling Sênior 2022, a atleta irá deslanchar em várias competições, entres elas estão: Pan-Americano Sênior, em Acapulco, no México, entre os dias 5 e 8 de agosto; o Sul-Americano, em Assunção, no Paraguai, entre os dias 10 e 16 de outubro; e Copa do Brasil de Wrestling, em 2024.

FOTOS: Arquivo Pessoal