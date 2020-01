DNIT/AM – DIVULGA PORTARIA PROIBINDO TRÁFEGO DE CAMINHÕES E CARRETAS COM PESO ACIMA DE 23 TONELADAS NA BR 230

HUMAITÁ (AM) – Foi divulgado nesta manhã de segunda-feira (27) a portaria Nº 340 de 21 de janeiro de 2020. Nela o Superintendente Regional do DNIT proíbe o transito de cargas pesadas acima de 23 toneladas, no trecho que compreende todo o estado do Amazonas, desde a divisa do Pará até o km zero na cidade de Lábrea, sul do estado.

A restrição compromete toda a região sul do Amazonas, e prejudica os municípios de Lábrea, Humaitá, Manicoré e Apuí que são ligados pela rodovia. A portaria que já circula é do dia de hoje (27) conforme pode ser confirmado em cópia exibida no final desta matéria.

As reclamações nas redes sociais já estão movimentando os grupos de WhatsApp em Matupí, Apuí e Humaitá. Com a divulgação desta portaria, caminhões e carretas que forem pegas com peso acima do permitido, serão multados pelo órgão regulador.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*