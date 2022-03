Divulgada lista de votantes no Processo Eleitoral das Câmaras de Assessoramento Científico da Fapeam

Foram qualificados pesquisadores de 11 instituições presentes no estado para participar do pleito, que acontece em abril

A Comissão Eleitoral das Câmaras de Assessoramento Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulga, nesta quinta-feira (10/03), a lista de pesquisadores aptos a votar no Processo Eleitoral das Câmaras de Assessoramento Científico da Fapeam, referente ao biênio 2022-2024, que acontece em abril.

A relação completa com os nomes dos eleitores pode ser conferida no link http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/LISTA-GERAL-DE-PESQUISADORES-CONSOLIDADA.pdf.

Para este pleito foram qualificados pesquisadores de 11 instituições. São eleitores os professores/pesquisadores com título de mestre ou de doutor, que tenham vínculo empregatício com instituição de ensino superior ou de pesquisa, com sede ou unidade permanente no estado do Amazonas.

Cada eleitor poderá votar em dois candidatos, sendo um para a Câmara de Assessoramento Científico – Pesquisa e outro para a Câmara de Assessoramento Científico – Pós-Graduação. De acordo com o edital, a relação com os candidatos está prevista para ser anunciada no dia 6 de abril. Já a votação para a escolha dos novos membros acontece entre os dias 25 e 29 do mesmo mês.

Câmaras de Assessoramento Científico – As Câmaras de Assessoramento Científico da Fapeam têm como objetivo apoiar a Fundação na avaliação de mérito de projetos de pesquisa científica, tecnológica, de inovação e de formação de recursos humanos. Cabe a elas também a proposição de mecanismos e instrumentos específicos de avaliação de programas e projetos financiados, além de assessorar a Fundação quanto à formulação e implementação de sua política de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação.

Para mais informações, basta acessar o edital disponível no site da Fapeam, no endereço http://www.fapeam.am.gov.br/editais/processo-eleitoral-das-camaras-de-assessoramento-fapeam-bienio-2022-2024.

FOTO: Érico Xavier/Fapeam