Disputa entre São Raimundo e Manaus FC pela Copa do Brasil é destaque na agenda esportiva da Faar

Além do torneio de futebol, o Kart promete movimentar o sábado do kartódromo na Vila Olímpica

Com apoio do Governo do Amazonas, o estádio Ismael Benigno recebe, nesta quinta-feira (24/02), a partida entre São Raimundo e Manaus, válida pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo baré é o primeiro entre as duas equipes no certame nacional e é destaque na agenda esportiva da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Para este jogo, o torcedor amazonense poderá assistir de forma presencial, após assinatura do novo decreto do Governo que autoriza 30% da capacidade de público nos estádios. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria da Colina, e os preços variam de R$ 25 a R$ 50. A liberação da torcida ocorre por conta da redução dos indicadores de Covid-19 no estado.

Além das competições em nível nacional, o Campeonato Amazonense de Futebol também contará com presença de público, nos jogos a partir da 9ª rodada, que acontecem neste fim de semana. Na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Nacional e Fast fazem o duelo “Pai e Filho”, enquanto o Clipper encara o Princesa no estádio Ismael Benigno, buscando fugir da zona de rebaixamento. E no Carlos Zamith, o Manauara duela contra o Operário. Todos os jogos acontecem no sábado (26/02), às 15h30.

“Seguindo todos os protocolos, com certeza a Copa do Brasil será mais um jogo histórico para os torcedores amazonenses. Todas as nossas praças esportivas estão preparadas para esses eventos”, destaca Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Tênis de mesa – Seguindo na agenda esportiva, de sexta-feira (25/02) a domingo (27/02), a Vila Olímpica de Manaus recebe a TMB Challenge Plus, competição nacional, que tem como objetivo acumular pontos para o ranking nacional, e é uma preparação para o Campeonato Brasileiro da modalidade. Organizada pela Federação de Tênis Mesa da Amazônia (FTMA), contará com cerca de 100 atletas, do Amazonas e de outros estados, como Pernambuco, Ceará e Maranhão.

Na sexta-feira, a disputa começará às 14h, na categoria Rating; no sábado, a partir das 8h30, o duelo será na categoria Pré-Mirim, Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Sênior/Lady e Veteranos. No domingo, disputam as classes de Paralímpicos e Absolutos.

Atletismo – No sábado, a Vila Olímpica recebe o Campeonato Amazonense Loterias Caixa de Atletismo Sub-20. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar, e busca qualificar os atletas para competições nacionais. Aproximadamente 80 atletas devem participar do campeonato a partir das 8h, na pista de atletismo.

Equipes locais e atletas dos municípios de Iranduba, Barreirinha, Beruri, Manacapuru e Urucurituba, nascidos de 2003 a 2006, disputarão as provas de 100m, 200m, 400m, 800m ,1.500, 3.000 e 5.000 rasos, corridas com barreiras, revezamentos 4×100, salto triplo e arremesso de peso, disco e dardo.

Kart – Agitando o cenário do kart local com adrenalina e emoção, no sábado acontece a 1ª Etapa do Campeonato Amazonense de Kart, às 13h, no kartódromo da Vila Olímpica. A competição é organizada pela Federação Amazonense de Kart, e conta com apoio do Governo do Estado.

Cerca de 16 atletas amazonenses são esperados para o campeonato, que é dividido em 10 etapas, nas quais os cinco melhores colocados sobem no pódio, e conquistam vaga para a etapa seguinte. O torneio também serve de preparação para competições nacionais.

Futebol de botão – Com a finalidade de expandir a prática do futebol de mesa para iniciantes, a Liga Amazonense de Futebol de Botão, promove no domingo, às 8h30, no estádio Carlos Zamith, a primeira edição da Europa Conference League. Atletas botonistas federados e não federados poderão participar das disputas, de maneira lúdica.

Com times europeus simbolizados nas vidrilhas e premiações simbólicas para os primeiros colocados, o campeonato tem apoio da Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (FEFMAM).



Protocolo – Com assinatura do novo decreto do Governo, anunciado na segunda-feira (21), foi autorizado 30% da capacidade de público em estádios de futebol do Amazonas. Nos eventos realizados na Vila Olímpica, todas as atividades seguirão os protocolos sanitários contra a Covid-19.

De acordo com a determinação do Estado, todos os profissionais e equipe técnica presentes nas praças deverão fazer o uso da máscara, manter o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Confira a agenda completa:

Estádio Ismael Benigno

Competição: Copa do Brasil – São Raimundo e Manaus (Público autorizado)

Data e hora: Quinta (24/02), às 15h30

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Clipper x Princesa

(Público autorizado)

Data e hora: Sábado (26/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional x Fast (Público autorizado)

Data e hora: Sábado (26/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manauara x Operário (Público Autorizado)

Data e hora: Sábado (26/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Europa Conference League – Futebol de Botão (Público não autorizado)

Data e hora: Domingo (27/02), às 8h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Vila Olímpica

Competição: TMB Challenge Plus – Tênis de Mesa (Público não autorizado)

Data e hora: Sexta (25/02) a domingo (27/02), às 14h

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Amazonas

Competição: Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo Sub-20 (Público não autorizado)

Data e hora: Sábado (26/02), às 8h

Organização: Federação Desportiva de Atletismo do Estado Amazonas (Fedaeam)

Kartódromo da Vila Olímpica

Competição: I Etapa Amazonense de Kart 2022 (Público não autorizado)

Data e hora: Sábado (26/02), às 13h

Organização: Federação Amazonense de Kart

FOTOS: Mauro Neto/Faar, Augusto Neto e Divulgação