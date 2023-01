Dia do aposentado: Sejusc realiza palestra informativa para grupos de idosos, psicólogos e assistentes sociais

Saber o que é e como funciona a previdência social é um assunto que todos precisam conhecer um dia, mas para as pessoas idosas essa realidade já chegou. Pensando nisso, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou, nesta terça-feira (24/01), uma palestra para psicólogos, assistentes sociais e coordenadores de grupos de idosos sobre o tema. A ação foi em alusão ao Dia do Aposentado, comemorado hoje.

Coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa Idosa (Seadpi) da Sejusc, a ação ocorreu em parceria com a Fundação do Estado do Amazonas (Amazonprev), com a participação do palestrante Alan Cardec, coordenador de Previdência. Com o tema “Um dia de aposentadoria”, mais de 50 coordenadores de associações de idosos, psicólogos e assistentes sociais do projeto Idoso Ativo puderam tirar dúvidas e aprender sobre o tema para auxiliar suas comunidades sobre o assunto.

Samara Monteiro, gerente da Seadpi, pontua que a palestra é ponto de partida para chegar à informação nas comunidades de idosos de toda a capital.

“Como hoje é o Dia do Aposentado, estamos fazendo essa parceria com a Amazonprev de realizar essa palestra para os coordenadores de grupo cadastrados na Seadpi e todo nosso psicossocial. O foco é eles se capacitarem e assim levarem todo o conhecimento sobre a aposentadoria, previdência social, para nossos idosos da capital e região metropolitana”, frisa a gerente.

A coordenadora do grupo da terceira idade Rosa de Sharom, Raimunda de Oliveira, comentou a importância de palestras para os idosos.

“Eu comecei no grupo em 2002, estou com 71 anos agora, então eu acredito que ter essas palestras é muito importante porque nem todos os idosos têm esse conhecimento. Com uma cartilha que eu tenho sobre a aposentadoria, e o conteúdo da palestra, eu levarei essas informações para eles”, comentou Raimunda.

Projeto Vida e Saúde do Idoso Ativo

Lançado em 2021 pela Sejusc, o projeto visa contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos idosos, estimulando a participação deles nas ações e programas que privilegiem o envelhecimento ativo, com foco na cidadania, longevidade e inclusão social. Atualmente, são 75 grupos cadastrados na secretaria.

