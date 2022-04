Dia da Saúde e da Nutrição: especialista da SES-AM enfatiza importância da alimentação para saúde

Data incentiva brasileiros ao cuidado com a nutrição alimentar para a saúde e o bem-estar

O Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, comemorado neste dia 31 de março, é uma data criada para incentivar e lembrar os brasileiros sobre a relação da alimentação saudável com a saúde. A nutricionista Tatiana Luz, que atua no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), enfatiza que o alimento adequado faz toda a diferença na saúde e na vida, promovendo o bem-estar físico, mental e social.

“A nutrição faz parte da vida. A partir do momento em que a pessoa recebe uma orientação sobre alimentos saudáveis, ela dá suporte para o seu organismo ter uma resposta melhor para alcançar um bem-estar e, com isso, ter condições de receber nutrientes, vitaminas, minerais, tudo que o corpo precisa desse retorno de saúde é qualidade de vida”, disse a nutricionista.

O hábito alimentar do brasileiro tem sido marcado pelo consumo excessivo de sódio, açúcar e gorduras saturadas, levando a um aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes e dislipidemias que, por sua vez, aumentam o risco do infarto e do derrame cerebral, como destaca uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A nutricionista alerta para essas doenças e como a alimentação é parte fundamental para o cuidado com a saúde como um todo. “A partir do momento em que fazemos a triagem alimentar do paciente, a avaliação deles, descobrimos que o problema muitas vezes está na alimentação. Assim, o ser humano é o que come. Então, a partir do momento que a pessoa que ela começa a negligenciar essa parte alimentar, pode surgir vários tipos de patologia”, explica a especialista.

Uma alimentação balanceada pode diminuir o estresse, melhorar o humor e facilitar o controle do peso. A nutrição em níveis corretos pode aprimorar os rendimentos físicos, potencializar o desenvolvimento de crianças e adolescentes e conservar a saúde.

Capacitação – A gerência do setor Saúde Domiciliar, da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), realiza um treinamento direcionado aos nutricionistas da rede de saúde do estado, nesta quinta-feira (31/03), no auditório do Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL). A atividade tem como objetivo orientar os nutricionistas quanto aos procedimentos necessários para encaminhamento de pacientes domiciliados, oriundos da rede ambulatorial ou de alta hospitalar.

Durante a ação, será transmitido um minicurso com três videoaulas: “Fases da Doença Crítica”, “Digestibilidade e Tolerabilidade do paciente grave” e “Quantidade e Qualidade Proteica”.

Ação nas unidades – Em alusão ao Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, as unidades da SES-AM realizam atividades para destacar como a alimentação está ligada ao funcionamento do organismo, como também à qualidade de vida.

A Policlínica Governador Gilberto Mestrinho realizará uma palestra com a nutróloga da unidade, assim como o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo, em uma programação com a nutricionista enfatizando a alimentação e a relação com osteoporose.

Destacando a alimentação saudável na primeira infância, o Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Gilson Moreira realiza programação com as mães e crianças atendidas com a equipe da unidade.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM