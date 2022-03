Dezesseis pessoas foram presas pela PMAM nas últimas 24 horas no estado

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 16 pessoas e apreendeu um adolescente durante patrulhamentos realizados na capital e no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo motivaram a maioria das prisões. Durante as ações da PMAM foram apreendidas porções de entorpecentes, 18 armas de fogo, 37 munições, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie.

Policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam Júlio César Cabral Lima, de 28 anos, em cumprimento a um mandado de prisão. No momento da abordagem, os policiais constataram que o homem estava com a tornozeleira eletrônica danificada. Ele foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Cinco pessoas foram presas por policiais militares da Força Tática na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram duas submetralhadoras e três porções de oxi, cocaína e maconha. Eles foram conduzidos ao 19° DIP.

Loading...

Interior

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 40 anos por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na comunidade Santiago, no Km 13 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), zona rural do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Os policiais receberam a informação de que um homem estaria portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou fugir, mas foi impedido. Com ele foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, além de três munições. Ele foi conduzido ao 31º DIP.

(Foto: Divulgação/PMAM)