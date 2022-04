Detran-AM realiza exames de legislação e de direção em 16 municípios no interior em abril

Exames são destinados a pessoas em processo de obtenção da primeira carteira de habilitação (CNH)

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) irá realizar exames teóricos de legislação e práticos de direção em 16 municípios no interior do estado, em abril. Os municípios que serão atendidos serão Iranduba, Itacoatiara, Urucurituba, Novo Airão, Manacapuru, Caapiranga, Itapiranga, Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, Nova Olinda, Autazes, Rio Preto da Eva e Anori.

Os exames são destinados para as pessoas que estão em processo de obtenção da primeira Carteira de habilitação (CNH) nesses municípios. Os alunos interessados em realizar os exames devem procurar o Centro de Formação de Condutores (Autoescola) onde estudam para consultar a disponibilidade de vagas.

As provas teóricas serão realizadas no período noturno, e as práticas, no diurno.

Confirmados – Nos municípios de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) e Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), os exames iniciaram na segunda-feira (04/04) e se encerram nesta quinta (07/04).

Para os municípios de Novo Airão, Manacapuru e Caapiranga, respectivamente distantes 115, 68 e 134 quilômetros de Manaus, os exames irão ocorrer no período de sexta (08/04) a segunda-feira (11/04).

Em Itapiranga, Silves, São Sebastião do Uatumã e Urucará, respectivamente distantes 227, 204, 247 e 261 quilômetros da capital, os exames acontecerão de 11 a 14 de abril.

Em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) os exames irão ocorrer de 15 a 17 de abril. Em Careiro Castanho (a 88 quilômetros da capital), de 18 a 21 de abril. Para Nova Olinda e Autazes, situadas respectivamente a 135 e 113 quilômetros da capital, será dos dias 22 a 25 de abril.

Em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), a avaliação acontece nos dias 26, 27 e 28 de abril; e, em Anori (a 195 quilômetros da capital), de 29 de abril a 1º de maio.

Dúvidas – Para as pessoas que desejam consultar os agendamentos disponíveis, é necessário entrar em contato com uma autoescola ou um Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran Amazonas mais próximo.

FOTOS: Arquivo/Detran-AM