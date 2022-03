Detran-AM consegue negociar 222 veículos no primeiro leilão do ano

Foram arrematados 210 motocicletas e 12 carros, dos 228 veículos disponíveis para o leilão

No primeiro leilão de 2022, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) conseguiu negociar 222 veículos, dos 228 colocados à disposição. Foram 12 carros e 210 motocicletas arrematados.

O veículo com o maior lance foi uma caminhonete de carga, marca Iveco, modelo Daily, ano 2015. Ela foi arrematada no valor de R$ 90.984,30. Neste leilão houve arrematantes que conseguiram arrematar 17 lotes de uma só vez.

“A expectativa para esse leilão foi superada com diversos lotes, entre veículos pequenos, médios e motocicletas. Tivemos um atrativo, a caminhonete Iveco, que foi vendida por mais de R$ 90 mil”, comemorou Wesley Silva, leiloeiro oficial do Certame.

O dinheiro arrecadado é utilizado para pagamento das dívidas dos veículos com o Detran Amazonas, que estavam retidos após serem removidos durante fiscalizações. A maioria das pendências é relativa ao licenciamento em atraso.

Próximo leilão – O segundo leilão deste ano do Detran Amazonas está previsto para o mês de maio. A quantidade de veículos ainda não foi definida, mas devem ser disponibilizados aproximadamente 400 lotes.

“O nosso próximo leilão será provavelmente na primeira quinzena de maio com aproximadamente 400 veículos. Em breve iremos publicar o edital com os veículos que irão a leilão”, informou Gleice Barros, coordenadora da Comissão de Leilão do Detran-AM.

FOTOS: Divulgação/Detran-AM