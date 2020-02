Desemprego cai a 11,2%, mas ainda atinge 11,9 milhões de pessoas, diz IBGE

A taxa de desemprego no Brasil fechou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (de agosto a outubro de 2019), quando ficou em 11,6%. Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2019, quando a taxa foi de 12%, houve queda de 0,8 ponto percentual.

A população desocupada foi de 11,9 milhões de pessoas. Os dados fazem parte da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A pesquisa não usa só os trimestres tradicionais, mas períodos móveis (como fevereiro, março e abril; março, abril e maio etc.).

O total de pessoas ocupadas (94,2 milhões) apresentou estabilidade em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE. Porém, comparado ao mesmo período de um ano atrás, houve crescimento da ocupação, um adicional de 1,86 milhão de pessoas. “O nível da ocupação, que mede o percentual de pessoas ocupadas em idade de trabalhar, manteve-se estável (54,8%) em relação ao trimestre antecedente, mas subiu em relação ao mesmo período do ano anterior, quando era estimado em 54,2%”, disse a analista da pesquisa, Adriana Beringuy.