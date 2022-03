Deputado Silas Câmara divulga vídeo em repúdio ao filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”

O filme foi suspenso após um decreto do ministro da justiça, por conter cenas de assédio sexual infantil

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos) divulgou um vídeo, nesta terça-feira (15), em repúdio ao filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, que traz conteúdo de pedofilia, bullying e outros. O parlamentar, que além de deputado é também pastor evangélico, defende a família e os valores cristãos, e repudia qualquer ato que denigra os princípios da família e do respeito ao próximo.

O filme foi proibido nas plataformas de streaming após um decreto do ministro da justiça, Anderson Torres, expedido nesta terça-feira (15), devido ao filme incentivar ao crime da pedofilia e outras práticas consideradas crimes, como desrespeito ao funcionário público nas escolas.

O deputado Silas Câmara disse, em vídeo, que é defensor da família e dos valores cristãos, e repudia quaisquer atos que vão contra os princípios da família brasileira e cristãos. Confira:

O filme de 2017 passou a ser um polêmica por ter conteúdos de pedofilia explícita, em que um adulto sugere uma prática sexual a crianças. Outras cenas mostram também atos como desrespeito às pessoas, à pátria, à mulher e ao sistema educacional, além de muitos outros.

De acordo com a decisão do ministro, assinada pela diretora do Departamento de Proteção e de Defesa do Consumidor, Lilian Brandão, a medida foi tomada “tendo em vista a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista”, devido às claras cenas de assédio.

De acordo com o despacho, caso “a disponibilização, exibição e oferta” do filme não sejam interrompidas em até cinco dias, deve ser aplicada multa diária de R$ 50 mil.