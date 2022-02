Defesa Civil do Estado instrui agentes sobre eventos e produtos meteorológicos

Foram abordados temas como impactos de grande escala na região, emissões de avisos, entre outros

O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) da Defesa Civil do Estado, realizou na manhã desta quarta-feira (23/02) instrução para os agentes do órgão sobre produtos meteorológicos operacionais aplicados à Defesa Civil, para integrar as informações capazes de subsidiar os órgãos na previsão e no controle dos efeitos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente

A meteorologista do Cemoa, Patrícia Guimarães, abordou temas como eventos meteorológicos adversos para o Amazonas, os impactos de grande escala na região, emissões de avisos, alertas, panorama atual do monitoramento e prognóstico climático.

O monitoramento meteorológico e hidrológico do Amazonas é realizado diariamente através do Cemoa, que concentra todas as informações de órgãos parceiros como Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM e coordenadores municipais, para composição de uma rede de informações e coleta de dados robusta.

Plano de Ação – Durante o treinamento, foi destacado o plano de ação da Operação Enchente 2022, lançada no dia 27 de dezembro de 2021. O objetivo do plano é permitir que o Estado apresente respostas rápidas de ajuda humanitária em regiões em que o período sazonal de cheia causa impactos mais severos.

Por isso atua antes, durante e depois de desastres por meio de ações distintas e inter-relacionadas: Prevenção; Mitigação; Resposta; Recuperação.

Um levantamento é realizado diariamente pela Defesa Civil do Amazonas através do Centro de Monitoramento e Alerta -CEMOA e pela gerência regional que realiza o acompanhamento diário com os coordenadores municipais.

Todas as ações de Defesa Civil ocorrem nos três níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.

Panorama atual

Municípios em situação de ATENÇÃO: 6

Calha do Juruá – Guajará, Ipixuna e Envira

Calha do Purus – Boca do Acre, Pauini e Lábrea

Os demais seguem em situação de normalidade.

FOTOS: Divulgação/Defesa Civil