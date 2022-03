DEDEI LOBO SEGUE WILSON LIMA E ANUNCIA QUE HUMAITÁ TAMBÉM É UNIÃO BRASIL

Durante ato de filiação ao União Brasil neste sábado (26), o o prefeito de Humaitá participou do ato de filiação do governador Wilson Lima ao Partido UNIÃO BRASIL.

O governador Wilson Lima agradeceu a presença de Dedei e de dezenas de prefeitos que tambem se filiaram em massa junto com ele (Wilson Lima).

Em seu discusso, o governador disse em tom inflamado…

“Eles não aceitam que alguém do povo seja governador do Amazonas. Eles estão se unindo contra mim. Acabou o tempo dos velhos caciques, o povo do Amazonas está comigo”, disse Wilson Lima ao enaltecer que o União Brasil ja é o maior partido do Amazonas.

Portanto, ja podemos dizer que Dedei Lobo saiu do PSC 20 junto com WILSON LIMA e agora são 44 UNIAO BRASIL.

“Meu apoio é em favor da continuidade do trabalho, e de uma parceria que para Humaitá tem sido positiva… Estamos juntos com o governador!” Finalizou Dedei Lobo.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ