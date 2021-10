DEDEI LOBO DE HUMAITÁ E LÚCIO FLÁVIO DE MANICORÉ, SERÃO HOMENAGEADOS NA ALEAM COM A HONRARIA “RUI ARAÚJO”

O deputado estadual Roberto Cidade (PV), protocolou, nesta semana, na Casa Legislativa, o pedido para a entrega da Medalha Ruy Araújo – honraria concedida a personalidades que desempenharam papéis de destaque na sociedade amazonense – a cinco prefeitos de municípios do interior.

Dentre eles estão o prefeito de Humaitá Dedei Lobo e o prefeito de Manicoré Lúcio Flávio do Rosário.

Loading...

Segundo o deputado, todos têm feito uma administração preocupada com os anseios da população de seus municípios e prestado um serviço de qualidade para o desenvolvimento do Estado. “Todos são prefeitos que trabalham com afinco pelo melhor das cidades que comandam. Eu fui recentemente nessas cidades e pude comprovar como a administração deles têm dado o melhor pela população, com obras e melhorias na educação e saúde”, afirmou Roberto Cidade.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ