CPAmb comemora 185 anos da Polícia Militar do Amazonas com ação socioambiental

Objetivo é sensibilizar sociedade por meio do programa de educação ambiental Vitória Régia

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) realiza, nesta terça (12/04) e quarta-feira (13/04), uma ação socioambiental na alameda Pico das Águas, bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. O evento faz parte da programação de aniversário dos 185 anos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A atividade busca promover a sensibilização da sociedade em prol do meio ambiente, por meio do Programa de Educação Ambiental Vitória-Régia, para reforçar o compromisso com a preservação. Por meio do programa, ao lado das ações de policiamento ambiental, fiscalização e combate a crimes ambientais, o CPAmb atua em palestras, exposições, workshops e outras ações de conscientização da população, em parceria com órgãos estaduais e municipais.

Nesta terça-feira, a partir das 8h, o núcleo de Educação Ambiental realiza o plantio de mudas de árvores nativas de várias espécies. A ação terá a participação do secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Ademir Strosk, da diretora da Escola Municipal Professor Waldir Garcia, Lúcia Cristina Santos, além dos estudantes.

A programação continua na quarta-feira, com uma coleta de lixo no Complexo Turístico da Ponta Negra. O CPAmb ressalta que o descarte irregular do lixo nas praias e margens de rios provoca problemas sérios inclusive em longo prazo, dado que, no processo de degradação, substâncias químicas tóxicas são liberadas na água ou no interior dos animais, causando intoxicação, alterando crescimento, metabolismo e reprodução.

Além da Ação Socioambiental, o CPAmb vem atuando na fiscalização fluvial todos os finais de semana do mês de abril, na Central Integrada de Fiscalização (CIF), no lago do Tarumã, zona oeste da capital.

Vitória-Régia – Desde que foi concebido em 2009, o Vitória-Régia aposta nas crianças, que são o futuro, e na conscientização de que é de suma importância cuidar do meio ambiente, difundir as lições aprendidas para a saúde do planeta.