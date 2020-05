COVID-19 SE ESPALHA EM HUMAITÁ, SEMSA CONFIRMA MAIS DOIS CASOS POSITIVOS, E DEVE ANUNCIAR, NOVOS CASOS AINDA HOJE (06)

O anuncio de dois ‘novos’ casos de COVID-19 em Humaitá confirmado através do teste rápido no boletim da SEMSA desta terça-feira (05) despertou a atenção para um possível alastramento do Coronavírus em nossa cidade. Cercado por duas BRs 319 e 230 e a hidrovia do Rio Madeira, o fácil acesso proporciona um crescimento grande dos números de casos positivos, que hoje (06) já terá novos casos confirmados.

O “salve” proteja suas famílias, porque o vírus chegou, já está valendo mais do que nunca em nossa cidade, que insiste em desobedecer às restrições impostas pelo governo estadual e municipal. O famoso jargão do presidente Bolsonaro, “isso é só uma gripezinha” vai revelar o contraditório de uma realidade totalmente diferente, contrapondo uma doença fatal, que não separa o rico do pobre, o atleta do sedentário levando todos para o mesmo destino.

A UEA entregou ao Hospital Regional de Humaitá 200 kits de EPIs que serão utilizados por profissionais de saúde que, atuam no contato direto aos infectados pelo COVID-19. Item de extrema importância só EPIs são garantias de maior proteção aos profissionais de saúde, neste momento de pandemia nacional.

*ACRÍTICA DE HUMAITÁ*