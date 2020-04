COVID-19 PODE SE ALASTRAR EM TODO O AMAZONAS, MAIS DE 300 CASOS CONFIRMADOS

Ninguém está se sobressaindo diante do vírus assassino, não tem plano de saúde, não tem quarto exclusivo e muito menos, dinheiro que segure a morte dos infectados em caso grave ocasionados pelo COVID-19.

O homem mais uma vez superou a sí próprio, ao criar em laboratório o coronavirus que matará milhões de pessoas pelo planeta, que indefesas, não terão uma morte natural. Criado em 2005 o que jamais sairia de um laboratório científico, foi mais além, recebeu uma combinação com sangue de morcego que o tornou ainda mais mortal, na cidade de Wuan (China).

Nosso estado do Amazonas, onde temos a maior biodiversidade natural do mundo, estamos sofrendo com esta praga que se alastra diariamente por nossas cidades. Manaus vive seu pior momento, com mais de 300 casos confirmados em poucos dias chegaremos a milhares, pois, o vírus é um bonde sem freios, que circula de mão em mão, infectando os mais indefesos, que se alimentam mal, que nunca cuidam da saúde, e que acham que jamais serão atingidos.

A teimosia, em sair de casa, facilita e exposição e o contágio colocando avida de todos os seus familiares em perigo. A corrente do contágio precisa ser quebrada, para desafogar hospitais e pronto socorros, que não tem leitos suficientes para todo mundo. Nesse momento é preciso, a prudência e paciência de todos!

Quando um presidente ou um rei, pede a união de todos para suplicar a proteção de Deus! Não é fraqueza, é grandeza, pois, nada supera a proteção divina! Parabéns ao Presidente Bolsonaro! Que Deus seja louvado para sempre!

Lembrem-se o COVID-19 não tem cura, a prevenção ainda é o único remédio!