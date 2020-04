Covid-19: Paciente internado no Delphina Aziz recebe alta e faz alerta sobre importância do isolamento social

Um paciente com Covid-19 que estava internado em leito clínico do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz recebeu alta médica, nesta segunda-feira (13/04), sob os aplausos da equipe de assistência da unidade, referência para os casos graves do novo coronavírus no Amazonas. Outro paciente diagnosticado com a doença, que estava há sete dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), também evoluiu para quadro estável e foi transferido para a enfermaria.

Depois de receber alta, o ambulante Eraudo Nogueira, de 48 anos, seguiu para casa, onde deverá ficar em quarentena até sair do período de transmissibilidade do novo coronavírus, que é de 14 dias. Na ocasião, ele agradeceu à equipe do Delphina Aziz pelos cuidados recebidos ao longo da última semana e deu um recado sobre a importância do isolamento social para o Amazonas conseguir frear a disseminação da Covid-19. “Se as pessoas se guardassem mais, esse vírus não estaria tão espalhado do jeito que está”, disse.

Segundo levantamento da Secretaria de Saúde (Susam), um total de 24 pessoas com Covid-19 atendidas na rede estadual havia recebido alta médica até o último domingo (12/04). Atualmente, há 863 pessoas com diagnóstico positivo para a doença se recuperando em isolamento social, o que equivale a 68% do total de casos confirmados. O número de recuperados, ou seja, que estão fora do período de transmissão do vírus, subiu para 147 nesta segunda-feira.

FOTOS: Aleandra Cruz