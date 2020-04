COVID-19 EM LÁBREA – DOIS PASSAGEIROS VINDO DE MANAUS, APRESENTARAM QUADRO POSITIVO APÓS TESTES RÁPIDOS. TODO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA JÁ FORAM TOMADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL

O município vizinho de Lábrea está sobre forte tensão com a chegada de dois passageiros vindos de Manaus no Barco PP MAUES. Na embarcação vieram cerca de 40 pessoas que podem ter tido contato direto com os dois passageiros que apresentaram um quadro de febre, tosse e resfriado, desde o município de Canutama, onde foram atendidos também por lá. Diante da constatação do quadro clínico dos passageiros o proprietário da embarcação comercial decidiu vim até Lábrea onde chegou, mas, ficou ancorado do outro lado do Rio Purus. Os passageiros deverão cumprir quarentena, e devem ficar em observação nos próximos 15 dias.

Com as informações da equipe de saúde do município de Canutama, a secretaria de saúde de Lábrea ficou em alerta esperando a embarcação que chegou hoje na cidade. Fotos enviadas por colaboradores ilustram a embarcação com passageiros e membros da equipe de vigilância sanitária que cumprindo os protocolos recomendados pela OMS procederam os primeiros contatos com os dois passageiros doentes. Testes rápidos foram realizados nos passageiros suspeitos de estarem infectados com o COVID-19 e os resultados dos exames apresentaram resultados positivos.

O teste rápido não é 100% eficaz, com isso os protocolos de urgência e agilidade já foram tomados. Novos exames desta vez nasofaringe foram realizados, mas os resultados devem demorar até três dias, para confirmação oficial do laboratório LACEM de Manaus. Os dois pacientes aguardam os resultados dos exames em uma embarcação cedida pela prefeitura de Lábrea sob cuidados de uma equipe de médicos e enfermeiros, que seguirão todos os protocolos de segurança necessários até que, se obtenha os resultados em definitivo.

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE LÁBREA