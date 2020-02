*CORPO EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO É ENCONTRADO NA VICINAL ALTO CRATO*

Um corpo de um homem acaba de ser encontrado pela guarnição da polícia militar do 4º BPM de HUMAITÁ, comandada pelo SGTPM DE MACÊDO na Vicinal do Crato próximo ao Balneário do Barroso.

As primeiras informações são de que, o corpo é de um homem, que não tem documentos e já se encontra em avançado estado de decomposição! A polícia militar acionou a polícia civil, para a retirada do mesmo do local. O corpo foi encontrado após uma denúncia anônima, através do 190 que relatava a presença de Urubus em um local, cerca de 100m da pista. Ao chegar no local, os policiais acabaram encontrando a vítima, que estava engatado em uma cerca.

A vítima não foi identificada até o momento. Pedimos a quem tiver algum parente desaparecido, que se encaminhe ao Hospital Geral de Humaitá para reconhecimento.

Aguardamos mais informações para tentarmos identificar a vítima encontrada. Serão realizados exames de corpo delito para verificar quais as razões do óbito, pois, ainda não sabemos informar aos nossos internautas.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*