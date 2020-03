CORONAVIRUS NO INTERIOR – SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E BOCA DO ACRE TEM UM CASO CONFIRMADO CADA UM

Dois novos municípios tiveram casos confirmados nesta quinta-feira: Santo Antônio do Iça e Boca do Acre, cada um com um caso. Assim, somados aos dois diagnósticos de Parintins, dos 67 pacientes no Amazonas, quatro são do interior.

O secretário executivo adjunto do Interior destacou as ações do Governo de apoio aos municípios com casos confirmados, como Santo Antônio do Içá, com abastecimento de insumos e orientações para investigação e atendimento adequado de pacientes suspeitos.

“Amanhã, estaremos enviando uma aeronave para o município, Santo Antônio do Içá, com insumos para apoiar as ações. A FVS-AM vai encaminhar também uma equipe para ajudar na investigação no próprio município. A gente está enviando os insumos prioritários de avião e outros insumos estão seguindo de barco para o município. Na verdade, nós estamos distribuindo insumos e EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para todos os municípios do estado. De acordo com as situações, a gente vem adequando para poder atender”, explicou Cássio.

Compra de novos testes – O Amazonas fez a aquisição de 60 mil testes rápidos para Covid-19. Segundo Cássio, a previsão do fornecedor é que os insumos sejam entregues ao governo na próxima segunda-feira (30/03).

A diretora-presidente da FVS-AM ressaltou que, como o número de testes ainda será insuficiente para testar toda a população, nesse primeiro momento, eles serão aplicados apenas em pessoas que integram grupos de riscos, como profissionais de saúde, idosos e portadores de doenças crônicas.

“Esses testes são limitados e eles serão destinados a identificar rapidamente o novo coronavírus em profissionais de saúde, por uma questão de garantir a saúde e o isolamento deles, e pessoas com gravidade que precisam ser identificadas rapidamente, ou com potencial de gravidade. No caso, os acima de 60 anos e os que têm alguma comorbidade. Não vai ser destinado para a população em geral e nem para quem tem sintomas brandos”, afirmou Rosemary.

