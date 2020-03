Coronavírus: HUMAITÁ faz barreiras sanitárias com controle de temperatura do corpo nos acessos à cidade

A Prefeitura de Humaitá (AM) instalou barreiras sanitárias nos acessos à cidade para medir a temperatura corporal das pessoas que passarem pelos locas. A medida tomada é para conter o avanço e a entrada do novo coronavírus no município.

O município não possui casos confirmados de Covid-19, mas uma moradora vindo de Londres está suspeita da doença. Ela chegou e foi abordada pela equipe de saúde do município. A senhora está em quarentena, e aguardando resultados dos exames colhidos. O exame colhido foi enviado a SUSAM em Manaus.

De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as barreiras sanitárias mobilizam cerca de 30 profissionais, entre agentes da Vigilância Epidemiológica, bombeiros civis e voluntários, Conselho Municipal de Segurança e da Polícia Militar.

Se a pessoa monitorada apresentar sinal de febre, ela preenche um questionário e assina uma notificação informando sobre a obrigatoriedade de isolamento domiciliar. O documento também orienta como a pessoa deve proceder. Em caso de descumprimento, ela fica sujeita a medidas judiciais. É importante acrescentar que a Secretaria Municipal divulga boletins diários sobre o controle de casos notificados como pode ser visto logo abaixo:

BY ACRITICA DE HUMAITÁ