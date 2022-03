Copa André Luís de Futebol de Mesa é destaque na agenda esportiva da Faar

Além do futebol de mesa, o Campeonato Amazonense entra em sua penúltima rodada neste fim de semana

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a quinta edição da Copa André Luís de Futebol de Mesa será realizada neste domingo (06/03), no estádio Carlos Zamith. A competição que acontecerá na modalidade dadinho, contará com botonistas federados e representando as equipes do Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Sul América, Jocamar e Banca Forte.

“O futebol de mesa, assim como outras modalidades, pode contar com todo nosso apoio nas competições. Sabemos que é um esporte que vem crescendo, em número de adeptos, e estaremos sempre incentivando atividades como essas, para que surjam novos atletas praticando esse esporte”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Mesa (Fefman), em homenagem ao botonista brasiliense, André Luís, que realizou a primeira edição da competição no Amazonas, federado na equipe do Nacional, atualmente é responsável pelo Polo de Incentivo da Modalidade de Dadinho, no Brasil.

Para o presidente da Fefman, Jhonata Rosas, o futebol de mesa vem em uma trajetória crescente nos últimos anos. “Hoje somos em torno de 60 botonistas, divididos em sete equipes amazonenses. Esse esporte é praticado desde a década de 80 no Amazonas, inicialmente com 3 toques; em 2008, a modalidade de 12 toques foi ingressada; em 2018, foi implantado o dadinho; e, este ano, a vidrilha começou a ser praticada entre os botonistas”, ressaltou Jhonata.



Futebol – Dando prosseguimento à agenda esportiva, neste fim de semana, a penúltima rodada do Campeonato Amazonense de Futebol movimenta as praças esportivas da Faar.

No sábado (05/03), na Arena da Amazônia, Manaus e Manauara se enfrentam na parte de cima da tabela. O Gavião é o atual vice-líder, enquanto o Robô ocupa a quarta posição. No Ismael Benigno, a disputa é na parte de baixo, de quem permanece na Série A, o São Raimundo mede forças contra o Iranduba.

No domingo (06/03), Amazonas e JC jogam no estádio Carlos Zamith. E o Nacional encara o Clipper no Estádio Ismael Benigno. Todos os jogos acontecem às 15h30, com venda de ingressos nas bilheterias dos estádios onde ocorrerão os jogos.

Protocolo – Os eventos realizados nas praças esportivas da Faar, seguem os protocolos sanitários, determinados pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, do Governo do Amazonas. Todos os profissionais e equipe técnica presentes nas praças devem respeitar os protocolos como uso de máscaras, manutenção do distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Confira a agenda completa:

Arena da Amazônia – Vivaldo Lima

Loading...

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus x Manauara (Público autorizado)

Data e hora: Sábado (05/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – São Raimundo x Iranduba (Público autorizado)

Data e hora: Sábado (05/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional e Clipper (Público autorizado)

Data e hora: Domingo (06/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Carlos Zamith

Competição: 5ª Copa André Luís de Futebol de Mesa (público não autorizado)

Data e hora: Domingo (06/03), às 8h30

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Fast x Operário (Público autorizado)

Data e hora: Sábado (05/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas x JC (Público autorizado)

Data e hora: Domingo (06/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

FOTOS: Mauro Neto/Faar