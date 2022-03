Conselho Estadual de Cultura divulga agenda de reuniões das câmaras setoriais

Reuniões serão realizadas no Centro Cultural Palácio da Justiça

O Conselho Estadual da Cultura divulgou, nesta quarta-feira (09/03), a agenda de reuniões das câmaras setoriais do mês de março. As reuniões serão realizadas no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), à exceção da câmara setorial do Circo, que fará os encontros on-line.

Nestas primeiras reuniões, a ideia é traçar o planejamento e levantar temas que serão debatidos ao longo do ano, além de validar o cronograma de trabalho das câmaras.

“Nas reuniões começa a construção da base do Plano Estadual de Cultura. A partir desse diálogo eles começam a construção das políticas públicas culturais”, adianta Marcos Apolo Muniz, secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa e presidente do Conselho.

As 11 câmaras setoriais representam a dança, artes visuais e novas mídias, cultura popular de matriz ibérica, audiovisual, cultura indígena, cultura afrodescendente, folclore e carnaval, literatura, música, teatro e circo. A câmara setorial da dança foi primeira a realizar o encontro, no último sábado (05/03). A próxima a promover o encontro é a câmara de artes visuais e novas mídias, neste sábado (10/03).

O objetivo das câmaras é propor políticas públicas e promover o desenvolvimento da cultura num diálogo permanente com os trabalhadores do setor.

Os encontros são abertos ao público. Os conselheiros são responsáveis pela mobilização dos trabalhadores de cada setor na reunião. A lotação máxima do espaço é de 40 pessoas.

Confira a agenda de reuniões do mês de março:

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), na avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Dança

Dia 5 de março, das 9h às 13h

Artes visuais e novas mídias

Dia 10 de março, das 14h às 17h

Circo (reunião on-line)

Dia 14 de março, das 14h às 17h

Cultura Popular de Matriz Ibérica

Dia 15 de março, das 14h às 17h

Audiovisual

Dia 17 de março, das 14h às 17h

Cultura Indígena

Dia 22 de março, das 14h às 17h

Cultura Afrodescendente

Dia 24 de março, das 14h às 17h

Folclore e Carnaval

Dia 28 de março, das 14h às 17h

Literatura

Dia 29 de março, das 14h às 17h

Música

Dia 30 de março, das 14h às 17h

Teatro

Dia 31 de março, das 14h às 17h

FOTOS: Divulgação/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa