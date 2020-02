Comunidade Indígena do Igarapé Preto, recebe anexo escolar

No último dia (08) sábado a secretária municipal de Educação *Raimunda D’arque*, acompanhada da coordenadora das escolas municipal indígenas, *Kaine Messias* estiveram na Comunidade Indígena do Igarapé Preto na BR 230, km 150 sentido Apuí, mais 150 km de vicinal.

A secretária de Educação Raimunda e toda sua equipe, fizeram a entrega de um anexo na Escola Municipal Indígena Tukayari, para a Aldeia do Igarapé Preto 2.

A secretaria citou a importância desta pequena estrutura construída em parceria com a aldeia que vai beneficiar muitas crianças que ali se estudam.

*”A educação escolar Indígena do município esteve esquecida aqui em Igarapé Preto, por muitos anos e somente agora com o apoio do prefeito Herivaneo Seixas, aos poucos vamos reestruturando as unidades escolares indígenas, tanto na parte de estrutura física, quanto pedagógica, como deve ser de fato nossa educação escolar Indígena”* Destacou a coordenadora Kaine Messias.

*”O prefeito Herivaneo tem no dado todo o apoio necessário para que, possamos recuperar a qualidade do ensino em todos os níveis de nosso município!”*. Concluiu Raimunda D’arque, secretaria municipal de educação.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*