COMITÊ DE CRISE COVID 19 REUNIDO HOJE NA PREFEITURA, NOVAS DECISÕES DE FLEXIBILIZAÇÃO SERÃO TOMADAS EM HUMAITÁ

As novas medidas serão difundidas no diário oficial do município, e deve passar a ter validade a partir de amanhã, quinta-feira (03). O prefeito Dedei Lobo deve assinar o novo decreto ainda hoje.

Shows liberado até as 03hs da manhã, lanches até as 03h30 e presença liberada de 100% em igrejas foram algumas das decisões flexibilizadas hoje pelo comitê covid.

