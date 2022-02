Comédia infantojuvenil ‘Dona Batata’ estreia no Teatro Amazonas, no domingo (27/02)

Com duas sessões gratuitas, espetáculo tem agendamento disponível no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br)

Estreia neste domingo (27/02), no Teatro Amazonas, a comédia infantojuvenil “Dona Batata”. Em cartaz com duas sessões gratuitas, o espetáculo comemora os 35 anos do Grupo de Teatro Pintando o 7. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Amazonas Criativo, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A entrada é gratuita, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br). O espetáculo tem duas sessões, sendo a primeira às 16h e a segunda às 19h. Na comédia teatral, as crianças poderão mergulhar no mundo da fantasia montado pela pela atriz, diretora e produtora cultural Rosa Malagueta.

A peça conta a história de Duda e Marquinhos que, após receberem um castigo do pai, terão que passar as férias indo à biblioteca. Mas o problema não são os livros, e sim a bibliotecária Dona Ângela, popularmente conhecida entre os pequenos como Dona Batata. Sem ter como fugir do castigo, Duda e Marquinhos terão que encarar a vilã em uma grande aventura.

Segundo Rosa Malagueta, a remontagem do espetáculo deverá ser apenas uma das atividades em comemoração aos 35 anos da companhia.

“A peça é uma comédia voltada para o público de todas as idades. É um espetáculo que poderá ser visto por toda a família. Só é importante lembrar que será necessária a apresentação do comprovante de vacinação na entrada, assim como também se faz necessário o uso de máscaras de proteção durante a permanência nas dependências do teatro”, disse Rosa.

O elenco do espetáculo conta ainda com outros importantes nomes da cena local, como Wallace Abreu, Branco Souza e Ícaro Pimenta.

Premiado – “Dona Batata” foi montado pela primeira vez em Manaus em 2014, com o qual o Grupo Pintando o 7 recebeu indicações de melhor cenário, melhor figurino, melhor iluminação e melhor maquiagem no 11º Festival de Teatro da Amazônia, levando ainda o Prêmio de Melhor Atriz do festival naquele ano, para Rosa Malagueta, por sua interpretação da pequena Duda.

FOTOS: Divulgação